港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數均造好，道指連升4個交易日；納指創出收市新高。港股昨日挫逾300點後，今日高開低收，盤中下試兩萬八關口，全日成交依然疲弱。

恒指今早高開170點，開市後反覆升204點，見28386點全日高，未能收復10天(28402點)，之後回軟，上午一度僅升42點見半日低，中午升87點，中港股市午後走弱，恒指曾挫136點，見28045點全日低。恒指收報28117點，跌64點或0.2%，連跌兩日累失422點或1.5%。大市今日上升與下跌股份比例呈「五五比」。

大市成交額762.24億元，較上日減少約20億元。

國企指數報10578點，跌13點或0.1%，連續4日低收，累失174點或1.6%。

即月期指收市跌117點或0.42%，報28077點，低水40點。

A股反覆低收，滬指跌0.39%；深成指以全日最低位收市，報9195點，挫0.97%。人民幣午後受壓，人民幣兌美元離岸價(CNH)一度跌穿6.74關，創一年低。

美國道指期貨最新升21點，報25127。歐洲三大股市最新造好。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.8%；友邦(01299)跌0.7%；建行(00939)反覆跌0.1%；工行(01398)跌0.4%。另外，領展(00823)跌1.2%；中移動(00941)跌0.5%；中海油(00883)跌1.3%；恒安(01044)跌1.7%；中海外(00688)跌0.6%。相反，平保(02318)升0.3%；騰訊(00700)升0.6%；港交所(00388)與滬深交易所達成共識，盡快研究將同股不同權公司納入「港股通」，股價升0.6%。

焦點板塊

醫藥股：總理李克強特別批示有關部門，加快落實抗癌藥降價等相關措施。醫藥股逆市穩，藍籌石藥(01093)曾升4.3%，收市升2.3%。另外，中生製藥(01177)升2.5%；三生(01530)漲3.4%；復藥(02196)升2.4%；綠葉製藥(02186)升1.2%；金斯瑞(01548)升2.2%：藥明生物(02269)升0.8%。中藥股白雲山(00874)升2.7%。

公用事業股：個別股份見追捧，華潤電力(00836)升3.3%；煤氣(00003)創新高，收市升1.5%；中電(00002)升0.2%；中國電力(02380)升1.7%。花旗認為華能(00902)中期純利可大增7.2倍，股價升1.3%；華電國際(01071)升3.5%。另外，新奧(02688)創新高，收市升1.9%；新天綠色能源(00956)升2.2%。新能源股方面，華能新能源(00958)升2.2%；華電福新(00816)升1.7%；保利協鑫(03800)升1.5%；協鑫新能源(00451)升1.7%。

科技股：手機設備股今早個別走，官方盡快研究把同股不同權公司納「港股通」，小米(01810)高見22.2元創上市新高，收市升3.1%，報21.55元。另外小米悉數行使超額配股權，涉資55.58億元。舜宇(02382)反駁沽空機構GMT Research指控，股價曾彈5.14%，收市僅升0.8%。另外，丘鈦(01478)彈半成；比亞迪電子(00285)升1.4%；雷蛇(01337)升2.4%。不過，瑞聲(02018)午後曾挫5.4%，收市跌4.2%；中興(00763)獲中移動大額訂單，惟中興連續兩日急升後，今日急吐6.2%。科網股方面金山軟件(03888)跌2.5%；閱文(00772)反覆跌0.7%。另外，長飛(06869)升2.3%。

焦點股份

長城汽車(02333)：股價曾飆8.4%，收市升半成，成交金額7.05億元。集團發盈喜，料中期盈利升52%，達36.8億元人民幣，主要由於優化產品結構及WEY品牌產品銷售佔比提升，致使整體產品盈利能力提升所致。

半新股：平安好醫生(01833)曾飆升10.8%，收市升7.1%；碧桂園服務(06098)高見14元破頂，收市升4.1%；天立教育(01773)創新高，收市升7.4%；周一上市的興紡控股(01968)曾飆14.2%，見3.3元創新高，收市升7.3%。

新股：今日4股上市，第七大道(00797)收報1.47元，較招股價低2%，不計手續費每手蝕60元。光控精技(03302)收報1.23元，較招股價高5.1%，不計手續費每手賺120元。Pacific Legend(08547)曾飆1.13倍，收報0.3元僅與招股價持平。百應租賃(08525)收報1.38元，較招股價高7.8%，不計手續，每手賺200元。

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