美股三大指數上周五造好，納指連續兩日創收市新高。港股今早略為高開。
恒指高開55點，報28580；國企指數高開11點，報10757。
同股不同權公司暫不獲納入「港股通」範圍，小米(01810)今早高位回吐，低開7%，報19.94元，市前成交已達4.5億元。
藍籌股方面，騰訊(00700)高開0.7%，報383.6元。
滙控(00005)高開0.2%，報73.45元。
平保(02318)高開0.3%，報71.1元。
建行(00939)低開0.4%，報6.92元。
美股三大指數上周五造好，納指連續兩日創收市新高。港股今早略為高開。
恒指高開55點，報28580；國企指數高開11點，報10757。
同股不同權公司暫不獲納入「港股通」範圍，小米(01810)今早高位回吐，低開7%，報19.94元，市前成交已達4.5億元。
藍籌股方面，騰訊(00700)高開0.7%，報383.6元。
滙控(00005)高開0.2%，報73.45元。
平保(02318)高開0.3%，報71.1元。
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