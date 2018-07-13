即巿股評 港股直擊

貿易戰似有緩和跡象，雖然侵侵宣布加碼向中國2000億美元進口商品徵收關稅，但無礙中國救火隊隊長王岐山跟芝加哥市長，雙方會面後，簽署五年產業計劃。喺貿易戰開打之後，呢一次嘅中美合作，正好係一場及時雨，不僅支持內地股市噚日大幅反彈，美股隔晚亦做好，納指更破頂創新高。

隔晚夜期跟ADR已重上28600水平，今早恒指高開208點，一度升234點高見28715點，其後喺A股偏軟下，升幅曾收窄至96點，見28578點半日低位，中午恒指報收28645點，升164點；國指則升46點，報收10799點。大市再一次收復10日線(28504點)。

重磅股普遍回升，但噚日全線做好嘅內銀股則個別發展，建行(00939)續升，中行(03988)跟工行(01398)則下跌。港交所(00388)高開低走，但半日仍錄得0.5%升幅，報收234.6元。美國科技股表現強勁，不少龍頭科技巨企再度破頂，可惜近日被大行調低盈利預測及目標價嘅騰訊(00700)未能回復強勢，只係弱勢反彈，半日升0.6%，報收382.4元，又係高開低走，暫受制10日線。至於大笨象(00005)跟友邦(01299)分別升0.6%及0.5%，反彈力度一般。

資金繼續追捧內需股，蒙牛(02319)半日升4.7%，成為最佳表現藍籌股，其他食品股旺旺(00151)升2%；康師傅(00322)升2.9%；統一(00220)升3%。小米(01810)有阿公幫到出面，前日阿Man都講咗小米有炒作，只係阿Man比較硬頸唔肯食貴米，今日小米再升近一成，突破20元。小米仲可以升到去咩位，講真破咗頂只要資金留戀，仍有條件上試22元，亦即係小米招股定價嘅上限範圍，所謂不到黃河心不死，上市被冷待以下限定價，幸有阿公護航，兼且恒指服務公司幫到出晒面，唔炒番上個招股上限範圍，又點對得住財爺波叔撐到出口。況且大戶出咗咁多call 輪，上市初期唔力托股價，呢批call 輪又如何甩身，成功派晒出街。既然阿Man未有掛牌首日照單全收阿公份心意而掃貨，現價逼近22元水平，更加無興趣高追。

有德國媒體報道，指寶馬於寶馬華晨嘅合資股權將由50%提高至75%，即華晨中國(01114)佔寶馬華晨嘅權益減少，將直接影響華晨中國收入。呢個消息令華晨中國股價昨日急挫，雖然華晨對呢個傳聞加以否認，但市場仍擔心，今日再度捱沽，股價半日再跌4.7%。好老實講，內地放寛外資車企對合營車企嘅持股，最終或令外資車企，唔需要再靠內地車企合作，直接飛起內地拍檔，對內地車企係晴天霹靂嘅消息，一旦呢個政策細則落實，有合資嘅內地車企確係大檸樂。數數內地車企，似乎只有已入股德國戴姆勒嘅吉利(00175)最穩陣，直接成為德國龍頭車企股東，話之內地合資車企政策有何變動。妹夫股果然係妹夫股，有習大大呢個金鐘罩射住係唔同啲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)