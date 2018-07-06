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今日 15:56 即巿股評 港股直擊

【短線出招】人棄我取 小米好炒

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下午中港股市拉升，有分析即係話因為貿易戰大石落地，所以反有利穩定市場，但這又如何解釋滬指今早插穿2700點，恒指再失二萬八關？筆者認為，貿易戰才剛上演，不安感難以消退。今日下午初段升市主要是離岸人民幣反彈，美元兌人民幣由6.68落到6.66附近，加上德國公布5月工業生產遠超市場預期，即時帶動歐羅兌美元重上1.17以上，聰明快錢借勢進場炒一轉。

A股已到關鍵時刻，滬指「護盤大位」肯定是2638點，即2015年大時代低位，今早低位則是2691，短期危中有機。港股方面，恒指昨日低見27830後反彈，14天RSI未有再跌到28169時的26.5，今日若結束連跌，「底背馳」有望形成，有利短期反彈。

小米(01810)下周一登場，適逢大市超賣，加上下限定價，一手成本低，反而會有短炒機會。由於沽空小米及相關call輪同日有得玩，交投料活躍有深度。

小米上市當然充滿傳奇，現在大家著眼於小米的同股不同權、定價及手機市場競爭等，未必深究小米現時產品的布局，已從硬件到物聯網的建立，嘗試深入衣、食、住、行多方面，業務模式已於中國做大做強。小米和長和的合作到李嘉誠基金會入股，有助小米發展亞洲以至歐洲的智能家電市場。故此，若小米因市場氣氛差而遭看淡，反而更具值博，更可況這類新經濟企業最需要是人才，若果股價太差，將影響員工激勵，相信管理層亦深明此道，留意上市後低吸機會。

羅崇博 (杜比)

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