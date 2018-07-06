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今日 15:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】遭花旗削級降價 中升插逾7%

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中升(00881)被花旗削級降價，股價應聲下挫，更跌穿20元大關，最新造19.32元，瀉7.34%，成交額3.53億元。

報告指出，內地對美國生產汽車進口關稅會由15%大幅升至40%，而中升美國汽車進口量佔集團銷量30%，故將中升評級從「中性」下調至「沽售」，目標價削32.5%至17.45元。

對手正通汽車(01728)現升2.5%，造4.94元；永達(03669)也漲1.82%，造7.26元。

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