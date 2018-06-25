今日 22:45
重要通告
港股直擊
京維集團(01195)公布，以代價900萬元人民幣(約1080萬港元)，收購江蘇省徐州市物業管理業務。
目前該公司主要從事地產發展及黃金開採業務，該收購為具經常性現金流的穩健業務，並可產生盈利。
人行降準泵7000億力谷債轉股
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小米孖展吹淡風 恐賺價蝕息
靈糧堂劉梅軒中學校長 多元活動發掘學生…
王嵐
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中國下半年經濟兩大挑戰
溫天納
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道指已見大頂 納指告急
簡卓峰
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HK should not be left behind in competition for AI talent
Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
本地智能雲台衝出國際 Innoplay吸資謀建港名牌
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下半年走勢趨穩 仍需注意風險
陳致強
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