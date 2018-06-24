今日 19:03
重要通告
港股直擊
保華集團(00498)宣布，截至今年3月底止年度，股東應佔溢利4.77億元，每股盈利8.8仙，不派息。該公司上年錄得虧損3414.3萬元。
期內，收入6.24億元，按年增長12.71%。
樓價指數又破頂 新界東最狂
今日信報
Grand YOHO打樁西鐵橋躉嚴重沉降
測世盃賽果 哪方法最準？
占飛
｜
今日信報
牛熊線倘失守 最後升浪渺茫
信析
｜
今日信報
道指已見大頂 納指告急
簡卓峰
｜
今日信報
新興畫廊與專門畫廊
韓世灝
｜
財富管理
金發局倡放寬銀行遙距開戶
StartupBeat
分析房託 從3方面評估
楊書健
｜
財富管理
【短線出招】黃國英的「香港隊」名單
即巿股評 ｜ 今日 10:49
人行定向降準 釋放7000億人幣
中國財經 ｜ 今日 17:35
美政府成員受不禮貌對待 白宮發言人遭餐廳下逐客令
時事脈搏 ｜ 今日 11:15
方星海:A股市場須加大開放
中國財經 ｜ 今日 12:13
田北辰:紅磡站或有兩成連續牆鋼筋被剪短
時事脈搏 ｜ 今日 10:18
逸濤灣兩房山景1300萬成交
地產新聞 ｜ 今日 10:00
陳茂波:境外實習計劃助港青年擴闊視野
時事脈搏 ｜ 今日 10:52
楊潤雄:續支援新來港學生融入社區
時事脈搏 ｜ 今日 11:47
比特幣持續下跌 跌至5800美元關口
國際財經 ｜ 今日 15:17
科大訊飛與MIT簽約 共同探索人工智能前沿
中國財經 ｜ 今日 16:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞