重要通告 港股直擊

珠光控股(01176)公布，以7億元人民幣(約8.47億港元)，收購廣州珠光置業全數股權。

廣州珠光置業持有廣州市珠江新城御景發展項目，該項目包括由13棟住宅及商業大樓、配套設施及停車場組成。