港股直擊 即巿股評

中美貿易戰惡化，隔晚美國道指收市跌103點。中港股市端午節假期後復市急挫。恒指連跌三日、累挫793點後，今早進一步瀉逾600點。

恒指今早低開310點，失三萬關，開市後跌幅曾收窄至297點，見30012點暫時高，及後沽壓驟增，曾大插670點，見29639點為兩個半月低。恒指中午收報29650點，挫659點或2.2%，大市成交額增至677.64億元。

國企指數報11556點，跌313點或2.6%。

A股重挫，滬指失三千點，半日挫2.97%；深成指瀉4.19%。

中美貿易戰升溫，美國上周五公布，落實向總值500億美元的1102種進口中國商品加徵25%關稅，主要是高科技產品，包括航空、資訊科技、機械人、工業機械裝置、新材料及汽車，但不包括普通產品如手機及電視。中國在周六凌晨還擊，建議對原產於美國的659項總值約500億美元進口商品加徵25%關稅。

藍籌股近乎全線向下，滙控(00005)跌1.8%；友邦(01299)跌1.5%；港交所(00388)跌2.3%；中海外(00688)跌3.5%；吉利(00175)挫4.5%；「三桶油」跌2.2%至2.8%。碧桂園(02007)跌3.2%，其分拆的碧桂園服務(06098)今早上市，半日收報10.48元。

焦點板塊

科技股：美恢復中興(00763)銷售禁令，股價半日挫24.8%。其他手機設備股全線挫，舜宇(02382)挫5.7%；瑞聲(02018)跌3.9%；高偉(01415)發盈警，半日挫10.5%；雷蛇(01337)創新低，半日跌3.1%。半導體股方面，中芯(00981)跌3.8%；ASM太平洋(00522)挫4.5%；華虹(01347)跌3.5%。科網股亦受壓，騰訊(00700)跌2.2%；美圖(01357)創新低，半日挫4.7%；易鑫(02858)創新低，半日挫8%；中國軟件國際(00354)跌3.6%；擎天軟件(01297)挫6.3%；金蝶(00268)挫6.7%；金山軟件(03888)跌1.4%。

中資金融股：本港中資金融股隨A股下挫，建行(00939)跌2.6%；工行(01398)跌2.4；中行(03988)跌2.4%；平保(02318)挫3%。多股創最少52周低，包括：中國華融(02799)、民生銀行(01988)、HTSC(華泰證券)(06886)、廣發証券(01776)、中國銀河(06881)、重慶銀行(01963)和東方證券(03958)。本地業務為主的券商方面，海通國際(00665)見逾52周低，半日跌4.3%；國泰君安國際(01788)跌3.6%。另外，惠理集團(00806)亦見逾52周低，半日跌2%。相反，跟國指呈反向關係的FI南方國指(07388)今早價量齊升，半日升2.5%，成交額3380萬元。

航運及港口股：中美貿易戰拳來拳往，本港航運及港口股全線受壓。招商局港口(00144)公布截至3月31日止，兩年零三個月之財務資料，今年首季歸屬於母公司股東的淨利潤約7.7億元，股價創逾9年低，半日跌2.9%。另外，中遠海控(01919)挫6.3%；太平洋航運(02343)跌4.8%；中外運航運(00368)挫7.4%；中遠海能(01138)跌2.9%；青島港國際(06198)跌4.3%；中遠海發(02866)跌3.4%；中遠海運港口(01199)跌2.8%；東方海外(00316)跌2.5%；中外運(00598)跌2.6%。

貿易股：中美貿易戰升溫， 美國業務佔比較重的股份今早顯著受壓，萬洲國際(00288)曾挫7.4%，見6.52元創逾一年低，半日跌7%；敏華控股(01999)跌1.7%；敏實(00425)跌3.7%；耐世特(01316)挫5.8%；創科實業(00669)跌2%；偉易達(00303)創逾一年低，半日跌2.2%。

焦點股份

太古系：太古地產(01972)以150億元出售太古城中心兩商廈，惟股價半日挫4.9%；母公司太古A(00019)逆市升0.4%，為表現最好藍籌。

北京首都機場(00694)：裂口低開18.5%，曾挫28.2%，見8.54元創逾一年低，半日跌27.2%，成交額7.3億元。集團公布，收到民航局取消民航發展基金，用於首都機場等三家上市機場返還作企業收入處理政策，料政策調整將對公司未來收入產生一定程度的負面影響。按照該公司對首都機場旅客吞吐量預期的初步測算，預計今年收入將因此減少不超過1.2億元人民幣。

中航科工(02357)：半日升5.2%報4.66元。集團上周五收市後公布，公司H股全流通工作進展順利，原全部內資股獲准轉換為H股，轉換H股於今日(19日)於聯交所上市。控股股東中國航空工業表示，不會因為獲得流通權後就進行減持。

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