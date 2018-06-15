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今日 19:00 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水轉流入 憧憬旺季航空股受捧

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擔心中美貿易戰升温，內地股市又未止跌，上證創逾20個月低，連累港股也連跌三日，本周恒指累計插648點或2.1%，惟北水再次出擊趁低吸納，全日錄得淨買入4.05億元(人民幣﹒下同)，扭轉周四淨流出5.14億元的頹勢。

股王騰訊(00700)今日虎頭蛇尾，股價連跌四日，連20天線亦告失守，周五北水再大手淨沽11.39億元，五日累沽達25.88億元，為今周北水沽壓最大個股。

中芯(00981)連升四日後腳軟，全日回吐2.79%，北水續離棄中芯，全日錄7353萬元資金流出。人行逆回購放水，但內銀股照跌，四大行之一的建行(00939)，北水全日流走高達1.1億元。

不過，首5月煤炭銷售量增2%的神華(01088)，今日獲北水淨買入1.6億元，成為淨買入最多的北水個股。

憧憬即將踏入暑假旺季，內地資金積極吸納航空股，當中南航(01055)與東航(00670)分別錄得1742萬及5577萬元北水買入。

中興通訊(00763)復牌股價大插，周五再瀉11.49%，惟吸引北水博反彈，全日錄413萬元資金掃入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊(00700)、中芯(00981)、神華、石藥(01093)、建行(00939)、人保(01339)、高鑫(06808)、長城汽車(02333) 、廣汽(02238)及融創(01918)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、中芯、金斯瑞(01548)、南航、舜宇(02382)、東航、楓葉教育(01317)、融創及蒙牛(02319)。

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