港股直擊 即巿股評

美國聯儲局宣布加息0.25厘，隔晚美國三大指數下挫。港股昨日急挫377點後，今日進一步失守50天線。

恒指低開41點，開市後反覆轉升52點，見30777點全日高，其後受壓，上午最多跌248點，插穿50天線(約30629點)，中午跌191點。恒指午後跌穿上午低位，曾挫375點，見30349點，刷新本月以來低位。恒指收報30440點，跌284點或0.9%，創本月收市新低，連跌兩日累挫662點或2.1%。大市今日下跌股份比例為68%，為本月最高，上升股比例為32%。

全日成交額960.97億元，較上日增加約116.68億元或13.8%。

國企指數收報11950點，跌84點或0.7%。國指兩日累挫255點或2.15%。

恒指即月期貨收市跌331點或1.08%，報30412點，低水28點。

A股偏軟，滬指跌0.18%；深成指跌0.76%。兩市成交額約3173.8億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下；美國道指期貨最新跌6點，報25202。歐洲央行將稍後公布議息結果，可能會暗示開始縮減巨量購債計劃的意願。

息口方面，1個月港元拆息升至1.6013厘，連升13個交易日；3個月息續企兩厘樓上，報2.01厘，再創近10年高，七連升。金管局總裁陳德霖表示，本港銀行調高最優惠利率(P)只是時間的問題。港滙方面，今日暫時最高見7.8478。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.1%；友邦(01299)跌1.4%；工行(01398)跌0.9%；騰訊(00700)跌0.8%。另外，吉利(00175)跌1.7%；中移動(00941)跌0.7%。相反，平保(02318)首5月保費收入增近兩成，收市逆市升1.3%；神華(01088)升1.2%；碧桂園(02007)跌2.1%。

息口敏感的地產股方面，長實(01113)跌0.8%；新地(00016)跌1.4%；恒地(00012)跌1.5%；恒隆地產(00101)跌1.7%；信置(00083)跌2.2%；領展(00823)升0.5%。

焦點板塊

世界盃概念股：世界盃今日開鑼贊助商蒙牛(02319)急吐4.8%。體育用品股亦全線回吐，當中昨日創新高的安踏(02020)曾挫8.6%，收市挫7.9%；李寧(02331)挫5.8%；特步(01368)跌3.7%；中國動向(03818)跌5.1%；361度(01361)跌3.1%。沽空機構GMT於6月12日針對中國體育品牌發表報告，指自2005年以來16家上市體育用品公司中，已有9家證實做假，全部均來自福建。餘下7家中，GMT認為安踏、特步和361度要重點跟進，建議沽出或避開。

教育股：沽空機構渾水發表沽空報告，狙擊美國上市的內地網上教育企業好未來(NYSE:TAL)，指好未來正欺詐性的創造利潤，隔晚好未來股價收市挫近一成。本港教育股受壓，新高教(02001)跌3.4%；睿見(06068)曾挫4.4%，收市跌1.1%；宇華(06169)跌2.2%；民生教育(01569)挫5.3%；楓葉教育(01317)跌2.9%；中教控股(00839)挫5.1%。半新股方面，21世紀教育(01598)跌2.8%；澳洲成峰高教(01752)跌3.7%；新華教育(02779)跌2.3%。

汽車股：主要汽車製造商跑輸，長汽(02333)創近一年半低，收市跌2.8%；日前發行紅股的廣汽(02238)亦創逾一年低，收市跌2.7%；東風(00489)跌2.3%；吉利(00175)跌2.1%；北汽(01958)跌1.3%。國內5月汽車產銷按月略有下降，按年保持增長。5月汽車產銷分別完成234.4萬輛和228.8萬輛，按年分別增長12.8%和9.6%。零件股方面，敏實(00425)跌3.6%；耐世特(01316)跌1.9%。另外，五龍電動車(00729)更新盈利警告，全年股東應佔虧損增加約3至4倍，股價挫13.3%；五龍動力(00378)挫11.1%。

科網股：多股跑輸，閱文(00772)挫4.1%；美圖(01357)低見7.46元平上市低位，收市跌2.1%；金蝶(00268)跌1.7%；金山軟件(03888)跌2%。另外，易鑫集團(02858)首季淨虧損2.21億元人民幣，股價曾挫11.2%，收市跌11.4%，成交額1.86億元。阿里健康(00241)急吐，收市挫10.1%，成交額5.4億元。

焦點股份

中興通訊(00763)：今日反覆低收，曾跌1.5%，低見14.74元逾一年低，及後一度倒升，但收市要跌1.1%，成交額8.37億元。其A股復牌連續兩日跌停。集團全體董事將於股東會選出新任董事時，辭去董事職務。另外集團亦將向中行(03988)申請300億元人民幣的綜合授信額度，以及向國家開發銀行深圳市分行申請60億美元的綜合授信額度。

華誼騰訊娛樂(00419)：弱勢持續，今日曾挫9.3%，收市跌8.1%。集團主要股東之一華誼兄弟(300027.SZ)，就近日被指「偷稅漏稅」被調查及「質押全部股權套現」等報道，於昨午在官方微博發聲明指出將對造謠的自媒體正式啟動法律程序。華誼兄弟今日跌4.92%。

本間高爾夫(06858)：今早市前錄得一手2499萬股市前交易，佔已發行股本4.1%。每股造8.99元，涉資2.25億元。股價急挫12.7%，報8.7元。

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