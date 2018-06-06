今日 08:37
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弘和仁愛醫療(03869)宣布，單國心獲委任為行政總裁，昨日(5日)起生效。
趙令歡將終止出任代理行政總裁一職，其將繼續出任主席及非執行董事。
三新盤695伙 賣樓激戰4天
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日4縣蔬果牛奶解禁 福島未放行
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期指31475點成關鍵
陳檬
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【信報月刊】普通話非母語 踐踏粵語淺薄
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Will trade row push China back to pursue credit-driven growth?
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【EJFQ短評】中國海外發展突破4個月下降趨勢線
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中興傳與美商務部簽訂和解協議
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霸王陳啟源與萬玉華達成和解
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美團傳9月香港IPO 估值增至4680億
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夜期最新報31041 跌22點
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首創置業售北京酒店物業股權
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康臣葯業玉林廠區短暫停產 料本月中復產
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美股早段反覆 靜待經濟數據
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