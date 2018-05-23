即巿股評 港股直擊

Yo! I'm back! 收到大家嘅email同微博留言問我星期一(5月21日)個檢查搞成點，多謝大家關心，下星期一(28日)先至有報告，暫時都仲未知咩事，不過經過兩日之後，今日隻手已經唔駛再好似Barbie咁，伸直能力已經接近好返咁滯，總之就可以打到字啦(原來做完血管素描隻手係會變咗楊過咁架...唉)；btw，今日返工見返戰友Jack，多謝佢嘅手信，可以咬住餅打稿。

繼續跟進返上個星期五若然坐過夜而揸住嘅騰訊熊(59332)先。星期一我喺屋企等夠鐘出門口時，見到恒指裂口上，而騰訊(00700)由9點開始做U盤時嘅升8蚊，到正式開市升5.6蚊，到我做完檢查再坐巴士返公司時又升少咗，至全日收市逆市跌，但(59332)仍然未返到家鄉。到依家9點56分，恒指跌緊248點，做緊30986點；而騰訊就升5蚊，做緊413蚊，(59332)未打靶但賬面仲輸緊。日線圖見騰訊條50天線(415.16元)似乎有啲阻力，而下方仲有一個上星期四(17日)形成嘅上升裂口；不過轉條保歷加通道睇嘅話，騰訊嘅保歷加通道口有拓闊嘅現象，見下方技術標指都係向好，必要時(59332)都真係要我幫佢「安落死」。

又睇緊恒指日線圖，10天線(31049點)一早升穿咗條100天線(30939點)，之但係今日條20天線(30661點)穿埋條50天線(30698點)，發出「黃金交叉」利好訊號，惜下方技術指標好似MACD同SlowSTC(14,3)都有打橫嘅情況，即反映大市暫未有明確方向，如是者呢個時候落注買大市升/跌，50/50賭大細嘅味道甚濃。

大市方向未定就惟有向個股埋手。早排話地緣政治同中美貿易戰緊張，推高國際油價係咁上；但依家中美貿易戰似乎暫時告一段落，被推高嘅油價升勢亦有位唞一唞氣，同國際油價關係密切嘅中石化(00386)、中石油(00857)同中海油(00883)始見回調。呢三桶油最受油價直接影響嘅其實係中海油，因為呢間公司幾乎完全唔搞石油提煉工作，集中火力搞開採；但如果論走勢圖嘅話，中石油上個星期五同今個星期一高位都係6.55元，「平頂」後今日隨大市下行生咗支大陰燭出嚟，SlowSTC(14,3)亦喺超買範圍下行中，中油Put(13961)，行使價5.78元，目前市場上最貼價Put；中海Put(13476)，行使價12.52元，兩隻都可以小注冷吼一吓。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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