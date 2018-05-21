港股直擊 即巿股評

中美雙方美國時間周六發表聯合聲明，貿易議題交鋒暫時停戰。港股一度升逾400點，不過港滙續弱，加上假期前夕，指數尾段回落，恒指以近全日低位收市，國指更要倒跌。

恒指今早高開184點，報31232點屬全日低，甫開升幅擴大，11時後升勢進一步轉強，最多升416點，見31464點全日高，中午升391點，午後回落，收市競價時段嘜低。恒指收報31234點，升186點或0.6%，連升兩日進賬292點或0.9%。大市今日上升股份比例為55%，下跌股比例為45%。

全日成交額959.45億元，較上日增加約23.89億元。本港明天為佛誕假期休市，互聯互通市場雙向交易亦暫停。

國企指數先高後低，收報12349點，跌5點。

恒指即月期貨收市升330點或1.07%，報31226點，低水8點。

A股造好，滬指升0.64%，收報3213點為兩個月高；深成指升0.87%。兩市成交額約4612億元人民幣。

歐洲方面，德國今日休市，英法股市最新造好；美國道指期貨最新升213點，報24934。

藍籌股方面，友邦(01299)收報74.2元為全日高，升幅3.1%支撐大市。另外，滙控(00005)升0.7%；港交所(00388)升1.1%；中銀香港(02388)升1.6%；平保(02318)升0.1%；領展(00823)獲摩通升評級目標，股價升2.2%。相反，碧桂園(02007)除息，收市跌0.3%；騰訊(00700)高見418元，一度重上50天線，收市倒跌0.7%。

焦點板塊

科技股：大受貿易戰打擊的科技製造商普遍回升，舜宇(02382)曾升3.9%，收市升1.1%；瑞聲(02018)曾飆7.8%，收市升4.7%；聯想集團(00992)升2.1%；高偉(01415)除息，收市升1.7%；比亞迪電子(00285)升5.6%；鴻騰(06088)升2.5%；信利(00732)升3.8%。個別科網軟件股急漲，金蝶(00268)創新高，收市升6.5%；中國軟件國際(00354)升2.2%；IGG(00799)升2.3%；擎天軟件(01297)創逾一年半高，收市升8.9%；阿里健康(00241)升2.6%；科通芯城(00400)升5.3%；遊萊互動(02022)創新高，收市升2.9%。

能源股：中美聲明包括中方有意義地增加能源入口，美財長努欽指未來3至5年能源出口方面可大增一倍。本港石油及燃氣股造好，中海油(00883)創逾三年半高，收市升0.4%；中國燃氣(00384)創新高，收市飆8.5%，為表現最好國指成分股；華潤燃氣(01193)升4.6%；新奧能源(02688)創新高，收市升3.5%；新天綠色能源(00956)創逾4年高，收市升6.9%。

貿易股：中美貿易關係降溫，多隻美國業務佔比較重的股份顯著造好。瑞信認為萬洲國際(00288)可受惠中美共識，股價見近兩個月高，收市升4.9%。汽車零件股耐世特(01316)升4.8%；敏實(00425)升2%。上周公布全年盈利挫12%的敏華(01999)一度彈5.5%，收市升1.4%；創科實業(00669)升2%。

航運及港口股：中方將會大量採購美國商品及服務，收窄美國對華貿易逆差，雙方將磋商提高製造業產品及服務貿易量。航運及港口股今早跑出，中遠海能(01138)曾飆12.2%，收市升8.9%；太平洋航運(02343)曾升9.6%，收市升2%；中遠海控(01919)升5.1%；中外運航運(00368)升2.9%；中遠海發(02866)升1.3%。另外，招商局港口(00144)曾升4.7%，收市升3.3%；中遠海運港口(01199)除息，收市升6.6%；天津港發展(03382)升1.8%。

焦點股份

俄鋁(00486)：今早曾升9.2%，收市升5.4%，成交額2.06億元。集團母公司En+董事會支持其獨立主席就撤銷外國資產管理辦公室對其施加制裁的計劃，擬中止歐柏嘉(Oleg Deripaska)對En+的控制權。另外En+主席已正式接納歐柏嘉辭任En+董事。

民眾金融科技(00279)：今日再顯著受壓，午後曾挫22.8%，低見0.098元跌成仙股，收市跌21.3%，成交額3.59億元。集團上周五(18日)收市後公布，首席財務官王曉冬辭任，以投入更多時間從事其他事業機會，即日生效。另外公布，有關民盛金科(002647.SZ)可能投資公司重組後證券業務大部分股權之意向書已告失效，原因是雙方無法達成任何進一步協議。

首長國際企業(00697)：今早曾升14.7%，見近3個月高，成交額5.02億元，當中市前成交額達4.76億元。

北控水務(00371)：午後價量齊升，曾升11.3%，見5.02元近兩個月高，收市升一成，成交額達5.14億元。

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