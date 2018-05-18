即巿股評 港股直擊

美國隔晚偏軟，皆因10年期債息衝上7年高位至3.1%水平，美股三大主要指數偏軟，但反映細價股嘅羅素2000指數再創新高。不過大家唔好畀呢個數字嚇親，因為包含喺呢個指數嘅細市值公司，加加埋埋都唔及道指嗰30間公司市值嘅一半，亦僅佔美股總市值不足一成，唔可以反映美股真正情況，所以呢個指數創新高，唔代表美股會好掂。

至於港股呢，今日恒指高開91點之後，最多倒跌37點，落到30905點，又喺100日線(30901)前回穩，暫時喺31000水平爭持，半日最高見31039點，中午報收30995點，升53點；國指則反彈43點，報收12322點。半日表現係悶局一場，預期今日周末前夕，市況唔會太波動，之前累計升咗咁多，抖氣都正常，仲守住多條平均線，暫時未係太差。

不過要再進一步挑戰32000點，阿Man唔係太樂觀，皆因一眾重磅股表現麻麻，尤其內銀股沽壓沉重，大戶因為A股入摩轉軚買A股，棄H取A嘅情況會持續一段時間。不過阿Man要澄清番，之前放假放到懵咗，搞錯咗H股折換人民幣計算，現價係較A股折讓而唔係溢價，但A股入摩之後，北水沽緊H股係事實，積唔積極掃A股係另一回事，但內銀H股暫時確係無乜運行。

至於騰訊(00700)已表示425元阻力唔上破，都只會有波幅，冇升幅，目前走勢的確如此，幸而業績總算過得去，股價總算穩定落嚟，呢期應該唔會有太大上落，皆因空軍要補倉，而追蹤MSCI指數基金要沽貨，一邊要掃貨，另一邊要定貨，買賣雙方兩股勢力，令其股價難以大升，亦未會大跌。其他重磅股繼續吽吽逗逗，小加同志講明同股不同權嘅新股上市高峰期可能係第三季或之後，即係家陣唔會有太大刺激，而互聯互通加大額度之後，未必北水加碼流入，擺明今次互聯互通基制加碼，係為咗配合A股入摩後，方便外資北向掃貨，以為北水南向會增加，似乎真係諗多咗。加上半年結之前，內地資金例牌窄窄哋，相信呢期北水淨流出機會大過流入，成交唔會大增之下，港交所(00388)唔會有太大向上動力。

油價持續向上，有股歡喜有股愁，油價上升三桶油當然醒神，中石油(00857)及中海油(00883)分別升6.05%及3.00%，表現吸睛。油服股同樣炒上，不過呢阿Man就無乜勇氣高追，點知油價升咗咁耐會否開倒車，一打倒褪又摸頂掃貨。石油股同油服股受惠油價向上炒上，但相反航空股要捱貴油，股價今日普遍下跌，再加埋美元強人仔弱，收入人仔還債美金，航空股呢期苦過弟弟。

教育股真係無得輸，新高又新高，每次破頂橫行，高位整固又再上，所以逢回吐吸納一定無錯，今日又見楓葉教育(01317)同中教控股(00839)創新高，其他教育股亦全線向上，今年要坐定笠六，除咗醫藥股，組合內必定要有教育股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)