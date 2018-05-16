即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅421點。恒指以低位收市，收報31152點，跌389點或1.23%，成交金額1052.06億。國指收報12440點，跌103點或0.83%；上證收報3192點，升18點或0.57%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，補回5月14日出現之下跌裂口，並返回保歷加通道之內。MACD快慢線正差距收窄，走勢略轉弱。全日上升股份697隻，下跌872隻，整體市況偏弱。

新鴻基地產(00016)以251.61億元中標啟住宅用地，打破去年長沙灣地王的172.88億的紀錄，成為史上最貴的住宅地王，貼近市場預期上限。該地盤面積約為16556平方米，以可建樓面面積約141萬方呎計算，每方呎的樓面地價為約17776元，較附近售出的地皮呎價貴約兩成。料消息或利好地產板塊。

北韓取消原定周三進行的南北會談， 同時警告華盛頓仔細考慮下個月金正恩和特朗普峰會的「命運」。美國10年期國債殖利率一度升破3.09%，創下2011年以來新高。美國10年期國債殖利率一度升破3.09%，創下2011年以來新高。受地緣政治局勢不穩及債息上升影響，美股三大指數回軟。今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為100 SMA (約30798點)。

個股介紹：

寶龍地產(01238)的主要業務為從事物業開發、物業投資、物業管理服務及其他物業開發相關服務。

集團於2018年4月的合約銷售額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售面積分別約為19.67億元人民幣及141,346平方米。在截至2018年4月30日止四個月，集團的合約銷售總額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售總面積分別約為人民幣86.08億元人民幣及659,784平方米（截至2017年4月30日止四個月則為5,532百萬元人民幣及369,354平方米），合約銷售總額年同比增加約55.6%，而合約銷售總面積年同比增加約78.6%。

集團預測市盈率為5.1倍，周息率 5.3%。股份上日收報4.41元，上望4.82元，止損設於4.27元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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