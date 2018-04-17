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高盛 IMAX中國(01970)

評級：買入->買入

目標價：27.18->31.01元 (較前收市價28.45元有9%潛在升幅)

高盛發表研究報告指，2018年首季內地票房勝預期，進一步確認行業復甦，迎來新的上升周期。同時，IMAX中國首季票房成績亦勝該行預期，故維持「買入」評級及上調公司的目標價至31.01元。

該報告稱，國家廣電總局的資料顯示，內地首季票房收入按年增長39.8%至200.2億元(人民幣．下同)，創出歷史新高，並打破北美票房2015年第二季所創的紀錄。本地電影票房成為主要的增長動力，按年上升93%至150億元，貢獻總票房收入的74%。據國家電影局的數據，截至2018年首季，內地共有9965間電影院及54165塊螢幕。螢幕數量按年升22%，而票房收入則錄得40%的升幅，相當於每螢幕票房平均收入增長15%，終止過去兩年的跌勢。首季平均票價亦提升3%，結束八個季度的下跌情況。

高盛相信影院行業供應增長將趨於理性，支持行業的盈利改善。高盛指，IMAX中國首季票房收入勝該行預期，主要是公司選擇電影方面的成功。早前春節檔期，IMAX中國所選的三套華語片佔據票房的前三位。另外，公司管理層指出會繼續採用新放映策略，將於2018年選擇15至20套華語片播放。高盛相信該策略會有助IMAX中國的定位，並可以推動公司今年有強勁的復甦。與此同時，預料IMAX中國每螢幕票房平均收入將於2018年首半年見底，並於下半年開始錄得增長。

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