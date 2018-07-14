即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指連升4個交易日，累漲逾1300點之後，周四高開低走，全日於20天線(約30781點)附近爭持，收市報30831點，跌66點(0.2%)，主板成交額縮減至約1010億元，上升股份佔38%。從技術走勢分析，恒指周二(10日)返回2017年至今形成的上升通道底部以來，過去幾個交易日一直穩守100天線(約30549點)，上方較大阻力可參考50天線(約31003點)位置，如能成功突破，則有望挑戰1月29日高位至今下降趨勢線約31200點水平。

那麼現時哪些板塊或個股較值得留意呢？這或可從行業表現找出端倪。在港股11個大市值(總市值達1萬億元或以上)板塊中，石油化工近期走勢甚強，過去一個月及兩個月的升幅分別達5.1%及11.1%，而恒指同期跌2.4%及升4.7%。值得留意的是，石油化工行業過去三個月表現為負2.5%，略為跑輸恒指同期約1.8%的跌幅；考慮到該行業中線市寬(成分股股價高於50天線比率)最新僅報28%(即不足三成石油化工股現時的股價水平高於其50天線)，明顯低於50%強弱分界，看來頗有追落後的空間。

本報EJFQ系統內的行業分類無基準日線輪動圖(RA+)顯示，石油化工為近日少數重返「領先」方格內的板塊。與此同時，石油化工的相對表現是大市值行業中最高，加上其相對表現及相對動力近日持續增強，令石油化工成為現時港股中最強勢的板塊之一；因此，油股以至整個能源行業的後市發展不容忽視。

國際油價連日上升，是刺激石油化工行業股價造好的重要因素。自2008年至今10年間，油價與中國石油(00857)及中海油(00883)按周的相關系數(correlation coefficient)是一眾主要大市值油股中最高，兩者相關系數分別達0.81和0.76。從日線個股輪動圖(無基準)來看，中石油及中海油目前正處於「領先」方格內，近日走勢(包括相對表現及相對動力)均出現轉強跡象。換句話說，若油價未來升勢持續，相信兩者股價應可更上一層樓。

談到能源股前景，少不免要分析油價走向這個重要因素，特別是美國總統特朗普在Twitter聲稱即將向敍利亞發射導彈後，市場對原油供應可能受影響的憂慮升溫，外圍油價周三(11日)持續攀升，連續3個交易日造好，累漲近7.7%，更創下2014年12月初以來收市最高。

日線圖顯示，紐約期油目前正逼近2013年8月以來的下降通道頂部(迴歸線兩個標準差)【圖】，剛好相當於以2013年8月28日高位112.24美元至2016年2月11日低位26.05美元計算，累積跌幅50%反彈阻力約69.15美元；倘短期能夠突破並企穩69至70美元，進取型的投資者更可視61.8%黃金比率為下一目標，即約79.32美元。當然，假如破關失敗，看好油股的投資者必須注意油價隨時掉頭回落，屆時石油相關股份亦會遭殃，必須及早做好風險管理。

信報投資研究部

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