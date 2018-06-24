即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰憂慮進一步升溫，加上科技股下挫，拖累美股周四(22日)再插水，道瓊斯工業平均指數勁瀉逾700點，失守24000點關。

美國總統特朗普月初宣布對進口鋁材和鋼材徵收懲罰性關稅，雖然其後豁免向加拿大、墨西哥和澳洲相關產品徵稅，但華府已暗示將有進一步的貿易保護措施。

結果，特朗普周四正式簽署備忘錄，對600億美元的中國進口貨品加徵關稅。中國隨即反擊，將向總值30億美元的128項美國進口產品徵稅。全球兩大經濟體爆發貿易戰，雙方的報復措施勢嚴重威脅全球經濟增長。

美股牛市開始出現裂痕，不利因素持續發酵，美銀美林在本月9日至15日訪問了176名基金經理(合共管理資產總額達5140億美元)，根據這份每月環球基金經理意見調查顯示，30%的受訪者認為潛在貿易衝突是最大的「尾巴風險」(tail risk)；其次是通脹及全球增長放緩。調查也發現，有74%的受訪基金經理認為全球經濟已處於周期的末段(late cycle)，換言之，下階段就是衰退來臨，該比率是調查有紀錄以來最高。

儘管宏觀前景存在很大的不確定性，惟在資產配置方面，基金經理仍維持Long環球股票，包括銀行股及科技股，同時Short債券和防禦性股份；現金水平更從4.7%降至4.6%。

與此同時，調查結果亦顯示，低利率和強勁企業盈利繼續是支撐牛市的主要因素。然而，由於預期利率將持續攀升，受訪基金經理認為，當10年期美國國債孳息升至3.6%時，或會促使資金從股市流入債市。

至於最擁擠(most crowded)的交易方面，受訪基金經理認為依然是美國和中國科技巨頭組合，即FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母企Alphabet)和BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)。

據美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert分析，目前Google、亞馬遜、微軟(Microsoft)和Facebook這4家市值最大的科技企業，其平均的歷史市盈率及預測市盈率分別為101.7倍及57.2倍，標指則分別為25.6倍及17.6倍。如撇除上述4家科技股的影響，標指的市盈率將下降近10%。樂觀的解讀是，除了個別科技巨擘外，美股的估值不算偏高。相反，由於這些高增長型企業佔據了主導地位，其股價升跌將主宰後市的命運。當這些巨企業務有什麼行差踏錯，股市將會變得非常脆弱。

港股方面，恒生指數周五大跌761點(2.5%)，收市報30309點，主板成交額激增至2834.5億元，涉及騰訊(00700)的交易已佔約四成半。從技術走勢分析【圖】，恒指再次失守由2017年向上伸延的上升通道底線和100天移動平均線，即相當於30650及30375點附近水平；若短期未能收復這兩道防線，技術走勢進一步轉差，下一個支持位為成交密集區頂，即約29600點。

信報投資研究部

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