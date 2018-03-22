港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中電控股(00002)股價上穿下降通道及看跌雲層，確認向好觀點。轉換線正位於基準線以上，並發揮支持作用。RSI穩企於50%的中性水平以上。MACD呈牛差，且處於0水平以上。

她表示，只要不下破78.00元，可上試81.75元及84.30元。倘股價下破78.00元，前景將轉為看淡，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月內達到，但補充說，倘股價於3個交易日內未能於買入區間內入市，則取消此項推介。

股價上日收報80.10元。