港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普宣布辭退國務卿蒂勒森，美股三大指數走軟。港股今早跟隨低開，一度挫逾四百點，失守50天線。

恒指今早低開279點，報31321點屬半日高，開市後跌幅擴大，穿50天線(約31320點)，最多曾跌426點，見31174點今早低。恒指中午報31206點，跌395點或1.25%，大市成交額573.37億元。

國企指數報12567點，跌179點或1.41%。

藍籌股方面，碧桂園(02007)獲大摩唱好，逆市升0.94%; 友邦(01299)回補日前上升裂口，跌2.14%; 下周公布業績的騰訊(00700)，跌1.34%; 平保(02318)下試10天線，跌1.68%。

個別軟件股走高，金蝶(00268)業績勝預期，今早急升14.72%; 金山軟件(03888)破頂，創逾2年半高，半日升3.53%; 另外，中國擎天軟件(01297)及中國軟件國際(00354)分別升12.15%及6.1%。

近日強勢的內銀股回軟，建行(00939)跌2%; 工行(01398)跌穿7元，跌2.1%; 另外，招行(03968)及民行(01988)分別跌2.14%及1.34%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。