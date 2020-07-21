國際財經

新冠肺炎疫苗研發持續傳出好消息，而歐盟領袖峰會就設立抗疫復甦基金也達成共識，市場情緒高漲，刺激全球股市上揚。美股納指曾創日內新高；道指最多升344點，全日高位觸及27025點；不過，疫情蔓延的憂慮持續，加上中美關係仍然緊張，美股高位有壓力，道指尾段升幅顯著收窄，科技股更拖累納指倒跌收場。

納指破頂後倒跌

納指一度上漲0.68%，高見10839點，打破盤中新高紀錄；之後反覆回落，收市倒跌0.81%，報10680點。道指升幅也收窄至159點或0.60%，收市報26840點；尾段一度低見26766點，升幅縮窄至只有85點。標指上揚0.17%，收市報3257點；尾段一度輕微轉跌。

國際商業機器(IBM)業績勝預期，股價抽升4.58%，但收市倒跌0.25%。可口可樂盈利大跌31.8%，需求前景仍樂觀，股價上漲2.32%。銀行股有進賬，摩根大通攀升2.17%，花旗反彈3.15%，美銀升3.56%。油股表現也亮麗，雪佛龍急飆7.12%；埃克森美孚都躍升5.06%，分別為表現最強的兩隻道指成份股。大型科網股則受壓，蘋果與微軟分別回落1.38%和1.35%，為跌幅最大的兩隻道指成份股；亞馬遜和Facebook分別下滑1.83%和1.50%，Netflix插水2.45%。

亞歐股全面向上，三大股市中德股最強，上升0.96%，法股上揚0.22%，英股升0.13%。MSCI亞太指數(不計日本)漲超過2%，日股高收0.73%。

美國大藥廠輝瑞(Pfizer)和生物技術公司BioNTech合作研發的疫苗初期測試結果正面，而牛津大學以及英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)合作的另一個實驗疫苗，也在早期試驗中顯示病人有免疫反應。

避險意欲減 美滙軟

市場避險意欲下降令美元受壓，兌一籃子主要貨幣的美滙指數尾段下滑0.66%，報95.20。美元兌日圓跌0.43%，報106.81日圓；歐羅升0.65%，報1.1522美元；英鎊上揚0.59%，報1.2735美元。美元受壓令金價升1.5%，創近9年新高，每盎斯報1843.9美元。

澳洲聯邦銀行(CBA)報告稱，由於本周缺乏足以動搖市場的重要經濟數據，滙市投資者將集中留意關於美國新一輪經濟刺激措施談判的消息。周二有報道指國會共和黨人正在制訂一個總值1萬億美元的新刺激經濟方案，被眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)潑冷水，表示7月底前通過新方案的機會不大。

市場氣氛廣泛好轉，刺激油價升至3月以來新高，紐約期油漲2.82%，每桶收報41.96美元；布蘭特期油升2.4%，收報44.32美元。