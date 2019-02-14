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新加坡大華銀行認為，有65%的機會中美延長貿易談判，預期兩國下半年將達成更全面的貿易協議，但中美之間的問題將在未來幾年繼續存在。

大華銀行發表報告稱，相信隨着美國總統特朗普將投入其2020年總統競選連任工作，中美貿易及其他相關問題於今年底或變得沒那麼重要；假如特朗普連任，他將會在其第二任期內對中國問題展開另一輪的針對行動。

對於中美今日起展開新一輪貿易談判，大華銀行預期，其基本預測為談判可能從3月1日的限期延長一至三個月，關稅稅率及關稅產品範圍仍將維持在目前的水平，但期間兩國官員可能會宣布達致一些成果，如中國向美國購買更多產品，惟更全面的貿易協議可能要到下半年才能實現。

報告預測，假如延長談判，對今年全球GDP的影響為負0.3個百分點，預測標普500指數將在2650至2800點之間徘徊；美國10年期債息處於2.65%至2.75%之間水平；而美元兌人民幣則在6.6至6.9之間徘徊。

至於貿易談判破裂導致摩擦升級的機會，由原來的35%下調至25%。假如最壞情況發生，對今年全球GDP的影響為負1個百分點；標普500指數將跌向2400點；美國10年期債息跌向2.5%；而美元兌人民幣則升至7以上。