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今日 08:32 國際財經

美參議員提法案 限企業回購股份

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美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)表示，將提出法案以限制美國企業回購股份。

魯比奧在社交媒體帖文指出，將提出法案修訂稅例，令到上市企業回購股份須付與股息同等的稅項。

他強調，因為回購股份不用繳稅，以致企業傾向回購股份，而不是使用有關資金作投資以推動創造職位及提升僱員工資。

魯比奧強調，他仍是一個自由主義信徒，但認為現時的法例必須作出改變，以有利資本主義重拾動力。

資料顯示，美國上市企業去年動用逾1萬億美元回購股份。此前，有民主黨參議員也提出類似建議。

 

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