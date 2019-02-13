國際財經

美國證券交易委員會(SEC)向蘋果公司一名前高層提出訴訟，控罪涉及內幕交易。

受負面消息影響，蘋果股價由升轉跌。截至本港凌晨1時22分，股價回落0.09%，早段一度上揚0.93%。美股道指升窄亦升幅，暫漲67點，早段曾攀升200點；納指最新升0.11%，稍早時曾輕微轉跌。

據新澤西州聯邦法院文件，遭證交會提控的是前蘋果公司法律部高級總監兼公司秘書Gene Levoff，他已於去年9月去職。控罪指Levoff在蘋果公布季度業績前非法買賣蘋果股票，由此獲得不當利益。