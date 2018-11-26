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今日 02:41 國際財經

GM裁1.4萬人 停部分汽車型號生產

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美國通用汽車(GM)公布，關閉北美5間工廠，被裁減僱員職位數量逾1.4萬個。消息公布後，GM股價即日曾升逾7.8%。

根據公告，GM將於明年暫停3間汽車裝配廠的生產，它們分別位於美國俄亥俄州Lordstown、密歇根州Hamtramck與加拿大安大略省奧沙華(Oshawa)；目前在三間廠生產的汽車型號，分別為Chevrolet Cruze、Cadillac CT6與Buick LaCrosse，而Chevrolet Cruze將於2019年後停產。

GM又預期，位於馬里蘭州巴爾迪摩與密歇根州Warren的配件廠在明年之後不會有新訂單，因而也會關閉。

另外，集團計劃關閉兩間位於北美以外地區的裝配廠，但暫時不公布有關名稱。連同早前已公布關閉的南韓分支廠房，GM預期今明兩年關閉的廠房數量達8個。

集團預期，15%的北美月薪職位將被裁減，其中25%為行政職位。根據GM提供在北美聘用月薪僱員數量為54000個計算，被裁減月薪職位為8000個職位；另外關閉的5間廠房共有約7000個僱員，包括逾6000個輪班職位，也受到今次事件影響而失業。

集團行政總裁Mary Barra指出，上述決定是因應市場現實而作出調整，該公司計劃倍增在電動車與自駕車投入的資源。她沒有把美國關稅措施列為裁員原因之一，但把貿易成本列為負面因素之一。她披露，集團生產線使用率只有70%。一般估計，如果汽車廠使用率低於80%，便會產生虧損。

GM預期，關廠導致北美總人手減少15%或8000個職位，其中行政人員職位25%，並且產生30億至38億美元的稅前開支，但在2020年底後可以每年改善現金流量60億美元。集團年度資本開支將因而減少15億美元，2020年總資本開支降至70億美元，低於2017至19年平均額85億美元。同時，集團將增聘其他類型人手，而總部將設立轉職部門，爭取讓受影響僱員轉職。

代表美國汽車業工人的工會表示，將會挑戰GM關閉兩間美國廠的決定。加拿大總理杜魯多表示，對於奧沙華廠被關閉感到極度失望。

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