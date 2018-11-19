國際財經

《華爾街日報》報道，蘋果公司削減了全部3款新iPhone的生產，消息拖累蘋果股價大跌，並影響科技股整體表現。另外，亞太經合組織（APEC）峰會首次未能在會議結束一刻發表領導人宣言同樣令美股周一下滑。

美股低開，之後跌幅逐步擴大，道指最多瀉512點，全日低位觸及24900點，收市仍挫395點或1.56%，報25017點；投資者憂慮中美貿易戰持續，波音大跌4.47%，為表現最差道指成份股；標指下滑1.66%，收報2690點；納指表現最差，收市插3.03%，報7028點。

新iPhone傳減產 蘋果插水

報道引述消息指出，蘋果已把3款新iPhone減產，其中廉價版iPhone XR最麻煩，蘋果10月底已向供應商表示，原本訂7000萬部該款手機的零件，已要削減約三分之一，上周又再要求減產。蘋果周一收市跌4%，報185.86美元，中段曾挫4.4%，市值亦失守9000億美元。蘋果收市價較紀錄高位232.65美元跌超過20%，技術上進入熊市。

另外，英國《金融時報》報道，中國監管機構指控南韓三星電子、SK海力士（SK Hynix）及美國的美光（Micron）3間半導體公司違反反壟斷法。消息打擊美國晶片股，美光跌6.6%，輝達（Nvidia）更急瀉12%，連帶科技股也受拖累，亞馬遜下滑5.0%，Netflix回吐5.4%，Facebook跌5.7%。

美國國庫券孳息連續第五個交易日回落，10年期債息跌4.9個基點，報3.065厘。

歐股三大股市全線低收，英股回落0.19%，德股下挫0.85%，法國跌0.79%；亞洲股市普遍造好。

比特幣持續弱勢，周一曾單日大跌12.5%，至4861.23美元，是13個月以來首次跌穿5000美元水平。比特幣投資者說，美國證交會（SEC）再採取行動打擊ICO，令所有主要加密貨幣都受壓。

美元周一仍偏軟，美滙指數尾段跌0.23%，美元兌日圓挫0.24%，兌歐羅下滑0.3%，至1.1452美元。紐約期金連升第四個交易日，收市上揚2.3美元或0.2%，報每盎斯1225.3美元。

周一合約期滿的紐約12月期油，收市升30美仙或0.5%，報每桶56.76美元。將成為現貨月份的1月期油升52美仙或0.9%，收市報每桶57.20美元。布蘭特1月期油升3美仙或少於0.1%，收市報每桶66.79美元。

數據方面，全美住宅建築商協會(NAHB)公布，美國11月NAHB房屋市場指數報60，為超過兩年新低，遠遜於預期的67，前值為68。