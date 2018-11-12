國際財經

英國政府的脫歐方案可能不獲通過，而意大利與歐盟又為財政預算爭拗不休，英鎊和歐羅雙雙下挫，鎊滙曾跌超過1.1%，歐羅見16個月新低，美元轉強亦令金價受壓。股市方面，有跡象顯示新iPhone的銷情疲弱，蘋果重挫，拖累科技股下跌，加上高盛暴挫7.5%，都拖累道指曾瀉648點。美國總統特朗普乘機抽水，在Twitter發文批評民主黨有意「騷擾」他，令股市受困擾。

英鎊一度低見1.2828美元，美市尾段跌幅收窄至0.92%，報1.2854美元；歐羅下滑0.9%，報1.1234美元，之前曾跌至1.1233美元，是去年6月以來最低。美滙指數見97.58的16個月新高，尾段報97.55，升0.57%；美元兌日圓靠穩在113.77。紐約期金連續第三個交易日天回落，收市跌5.1美元或0.4%，收報每盎斯1203.5美元，是10月10日以來最低。

沙地促減產 油價先升後跌

美股三大指數以納指跌幅最大，收市挫2.78%，報7200點，盤中曾低見7193點，跌幅達2.87%，主因iPhone零件供應商之一Lumentum下調前景預測，市場擔心iPhone需求減，Lumentum瀉三成二，蘋果收市跌5%，盤中一度下滑5.2%，拖累其他科技股，Alphabet和亞馬遜收市分別跌2.5%和4.4%。道指收市挫602點或2.32%，報25387點。標指下滑1.97%，報2726點。

高盛下滑7.5%。此前馬來西亞財長稱，前高盛銀行家承認參與該國主權基金1MDB醜聞的罪行，等於高盛間接承認有罪。對於高盛經手1MDB幾十億美元的問題交易，馬來西亞將尋求高盛退還所有交易收費。此前調查顯示，高盛通過幫助1MDB籌資65億美元而賺取約6億美元。

歐股初段受能源股帶動企穩，其後因科技股表現不濟而掉頭向下。三大股市以德股跌幅最大，低收達1.77%，英國與法國分別回落0.74%和0.93%。

沙地阿拉伯能源大臣法利赫（Khalid Al-Falih）昨天表示，產油國可能需要每天減產約100萬桶，以防止市場供過於求。相關言論刺激油價曾上漲1.8%，但收市倒跌，紐約期油跌0.4%，報每桶59.93美元，為連續11個交易日下滑，連跌日數創34年有紀錄以來最長。布蘭特期油跌少於0.1%，報每桶70.12美元。