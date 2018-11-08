國際財經

美國聯邦儲備局議息後維持利率不變，會後聲明預計未來仍循序漸進式加息，但表示商業投資增速已放緩。消息公布後，道指曾由升轉跌，最多下滑98點，低見26081點，但收市回穩；標指反覆偏軟；科技股則拖累納指持續受壓。紐約期油更連續9個交易日下滑，技術上跌入熊市。

美股周三勁漲2%後，周四窄位反覆，道指中段最多漲97點，高位觸及26277點，收市仍回升10點或0.04%，報26191點；標指盤中一度微升，但收市仍回吐0.25%，報2806點；納指盤中曾挫0.93%，收市跌0.53%，報7530點；晶片商高通前一天收市後公布令人失望的業績，股價急瀉8.1%，Facebook則下滑2.4%，Netflix挫2.9%；油股亦受壓，埃克森美孚與雪佛龍分別下滑1.5%及1.2%。

聯儲局：商業投資增速已放緩

聯邦公開市場委員會(FOMC)投票一致決定，將聯邦基金利率區間維持在2厘至2.25厘。會後聲明預計將「進一步漸進式加息」，重申經濟前景風險「大致平衡」。值得留意的是，在評估經濟狀況時，上次稱「家庭支出和商業固定投資強勁增長」；本次聲明則稱，家庭開支繼續強勁增長，但相比今年早些時候的快速增長，企業固定投資增速已放緩(moderated)。

至於勞動力市場方面，本次聲明仍表示，美國勞動力市場增加、失業率下降、家庭消費增長強勁，都推動經濟增長強勁。通脹方面，本次聲明重申了上次的評價，稱整體通脹和剔除食品和能源價格的核心通脹按年增速接近2%，長期通脹預期幾乎無波動。

聯儲局在本周較早時舉行的美國中期選舉前，就清楚表明強勁的經濟足以支持其於2019年持續加息，市場預料聯儲局很大機會在12月再加息一次，並在2019年再度加息四次。

歐洲股市個別發展，英股升0.33%，不過法股和德股因兩國的經濟數據欠佳，而分別低收0.13%及0.45%。亞股全線跟隨隔夜美股造好，只有內地股市下跌。

美滙呈強 油金價回落

歐盟委員會下調意大利經濟增長預測，歐羅受壓，美市尾段報1.1359美元，跌0.59%。美滙指數升0.53%，報96.68，美元兌日圓上揚0.42%，至113.99日圓。美元轉強令金價跌至1周低位，收報每盎斯1225.1美元，跌3.6美元或0.3%。

市場擔心石油產量增長導致供過於求，促使紐約期油跌入熊市，並連續9個交易日下滑，收市回落1.7%，報每桶60.67美元，為8個月低位；布蘭特期油下滑2%，報70.65美元，靠近8月中所見的低位。儘管數據顯示，中國10月原油進口量達到創紀錄的每天961萬桶，但美國原油產量預計到2019年中期將突破每天1200萬桶，令供應過剩的憂慮蓋過需求增長的正面影響。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少1000人，報21.4萬人，是45年來最低水平。