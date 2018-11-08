國際財經

美國聯邦儲備局結束一連兩天的議息會議，在香港凌晨三時公布議息結果，一如市場預期維持利率不變。聯儲局在會後聲明表示，預計將「進一步漸進式加息」，重申美國經濟前景所面臨的風險「似乎大致平衡」。

聯邦公開市場委員會(FOMC)投票一致決定，將聯邦基金利率區間維持在2厘至2.25厘。聯儲局本次會議後並無公布利率點陣圖，按慣例，主席鮑威爾亦不會舉行新聞發布會。

此外，聯儲局維持超額存款準備金率(IOER)在2.20%不變，維持貼現利率在2.75%不變。

商業投資增速已經緩和

聯儲局本次聲明稱，循序漸進加息將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境，以及中期通脹接近聯儲局2%的對稱目標相一致。

但值得留意的是，在評估經濟狀況時，本次聲明和上次會議略有不同，上次稱「家庭支出和商業固定投資強勁增長」；本次聲明則稱，家庭開支繼續強勁增長，但相比今年早些時候的快速增長，企業固定投資的增速已經緩和(moderated)。

至於勞動力市場方面，本次聲明仍表示，美國勞動力市場增加、失業率下降、家庭消費增長強勁，都推動經濟增長強勁。

通脹方面，本次聲明重申了上次的評價，稱整體通脹和剔除食品和能源價格的核心通脹按年增速接近2%，長期通脹預期幾乎無波動。

聯儲局在今年3月、6月及9月已分別每次加息25點子，今年以來合共已加息三次。在聯儲局最新公布議息結果前，市場認為11月加息的機會偏低，利率期貨市場顯示，11月加息的機會只有約13%，

聯儲局在本周較早時舉行的美國中期選舉前，就清楚表明強勁的經濟足以支持其於2019年持續加息，市場預料聯儲局很大機會在12月再加息一次，並在2019年再度加息四次。