國際財經

美國國會中期選舉結果揭盅，未有出現爆冷場面，民主黨扳回一局，收復失落8年的眾議院控制權，共和黨則鞏固參議院控制權。總統特朗普向記者表示，願意與民主黨合作，加上在他要求下，司法部長塞申斯已經辭職，投資者預期未來兩年政策不會有太驚嚇的改變，掃除不明朗因素，歐美股市周三上揚，道指節節攀升，一度漲565點，觸及26200點，為近一個月以來重上26000關。

三大指數收市都漲逾2%，道指上揚545點或2.13%，報26180點，與標指都是連升三個交易日；標指升2.12%，報2813點，11個板塊全線向上，科技股升2.87%；納指漲2.64%，報7570點，為連續第二日造好，亞馬遜和Netflix分別抽高6.8%和5.3%，Alphabet升3.6%；藥品股攀升，輝瑞上揚3.2%，默克都爬升2.4%，醫療保險股UnitedHealth漲4.2%；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar跳漲4.4%，為表現最強的道指成份股。

民主黨重奪眾議院，可望約束總統特朗普的一些瘋狂行徑，但民主黨無法贏得參議院控制權，不能撤銷減稅及放寬金融監管的措施，兩黨都難以推出嚇怕市場的政策，故美股短期形勢偏向樂觀。蘇黎世保險首席市場分析師米勒表示，不明朗因素消除是好消息，投資者清楚未來兩年環境，重新聚焦企業盈利、經濟等基本因素。

刺激措施減 加息或審慎

分析員降低短期再推出刺激經濟或減稅政策的憧憬，惟共和及民主兩黨均支持改善基建，預計國會續增加財政開支，推動基建，能源、原料和工業股可望受惠。分析認為，倘刺激措施減少，聯儲局將對加息展望轉趨審慎。

歐股早段反覆，至美國選情大致塵埃落定後靠穩，德、英、法股市均高收，升幅介乎0.83%至1.24%。美元下跌，美滙指數尾段回落至96.11，跌0.16%。歐羅兌1.1442美元，升0.13%，美元兌日圓靠穩在113.52日圓。美元貶值利好金價，紐約期金彈2.4美元或0.2%，收報每盎斯1228.7美元。盛傳主要產油國擬削明年石油產量，曾令油價上升，但升勢不持久，布蘭特期油收市回落6美仙，報每桶72.07美元；紐約期油倒跌0.9%，收報每桶61.67美元，是連續第八天回落，創下3月初以來最低。