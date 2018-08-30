國際財經

新興市場貨幣出現新一輪大動盪，重災區回到阿根廷披索，昨天崩盤式下插，一度急瀉21.7%再創新低，為支持貨幣滙價，該國央行下重藥，突然大舉加息15厘，把主要利率上調至60厘，企圖力挽狂瀾。其他新興市場貨幣受累，土耳其里拉沽壓沉重，但跟8月中土耳其爆發貨幣危機時不同，今次危機暫未蔓延至美歐股市，連升多天的美股雖有回吐，但獲重磅科技股創新高支撐，納指一度破頂，但尾段媒體報道稱，美國總統特朗普支持向中國2000億美元貨物徵收關稅，納指收市跟隨大市溫和倒跌。

阿根廷披索周三已大瀉逾7%，周四最低報1美元兌41.3618披索，失守40大關，今年更累貶逾五成。國際貨幣基金組織（IMF）早前同意向阿根廷提供500億美元貸款援助，惟投資者近日又再擔心作為拉丁美洲第三大經濟體的阿根廷可能很快債務違約，因為該國經濟疲軟，今年通脹超過30%，恐慌情緒觸發披索再度下瀉，迫使總統馬克里（Mauricio Macri）周三要求IMF提早發放貸款應急。

分析師指出，IMF已承諾援助，阿根廷披索卻仍然下挫，證明投資者一旦失去信心，要挽回將十分困難，對土耳其是個重要警號。

新興幣倒下 里拉再挫近6%

阿根廷、土耳其等新興市場內部都各有各自問題，而另一打擊當地經濟的元兇是美國不斷加息，刺激美元上揚，導致這些國家在償還美元貸款上遇上困難。有交易員認為，外界再度關注中美貿易及中國經濟放緩，也對新興市場不利。

土耳其昨天傳出央行副行長將會辭職後，里拉進一步下挫，一度跌5.8%。儘管暫時未再跌穿7里拉兌1美元，但里拉經歷8月中的危機，短暫喘定後，近日再度下滑，本周累跌11%。其他新興市場貨幣亦遭拋售，印度盧比插至歷史新低的1美元兌71.085盧比；印尼盾急瀉至3年新低；南非蘭特亦曾跌超過3%。

標指回吐 美滙拗腰彈

不過，儘管美股昨天偏淡，但未見大挫。亞馬遜股價更首度升穿2000美元，曾高見2025.57美元，升1.4%，市值約達9834億美元，帶動納指連續第五個交易日創新高，盤中最高報8133點，升幅達0.29%，惟收市倒跌0.26%，報8088點，終止過去四個交易日持續創收市新高局面；亞馬遜收市放緩至只升0.21%，報2002.38美元，仍足以與蘋果同樣再創收市新高，蘋果收市漲0.92%，Facebook都升0.99%。之前連續4天破頂的標指回吐0.44%，收報2901點。道指也跌137點或0.53%，收報25986點，盤中最多挫189點。

歐洲主要股市均低收，英國回吐0.62%，德國及法國分別回落0.54%及0.42%，意大利及西班牙都挫逾1%。

美元先跌後揚，兌歐羅尾段升0.3%，報1.1674美元；兌日圓則跌0.57%，報111.04日圓，美滙指數升0.13%，報94.66。紐約期金「三連跌」，回落6.5美元或0.5%，收報每盎斯1205美元。伊朗遭美國制裁繼續支撐油價，紐約期油升1.1%，報每桶70.25美元；布蘭特期油漲0.8%，報每桶77.77美元。