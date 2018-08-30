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今日 00:35 國際財經

畢非德：近月買入稍微更多蘋果股份 巴郡少許回購

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股神畢非德表示，6月以來買入「稍微」更多的蘋果股票，是今年連續第二季增持，顯示他仍然是一名「果粉」。另外，他稱巴郡回購了少許股份。

8月30日迎來88歲生日的畢非德，周四接受CNBC訪問，當被節目主持人問及，自從截至6月底的季度以來是否再有買入蘋果股份時，他表示「稍微」買入一些蘋果，「我從大約100美元的股價開始買進蘋果股份，」他說。

畢非德表示，他並不關注蘋果的季度銷售情況，認為蘋果的實際估值體現在消費者與蘋果公司的密切關聯之中，人們對iPhone手機用處的認識表明，iPhone被「大幅低估」。

今年第一季度，巴郡增持蘋果7420萬股，使蘋果取代富國銀行，成為巴郡最大持倉。截至一季度末，巴郡累計持有約2.4億股蘋果股票，持股比例約4.8%，已成為蘋果公司的第二大股東。

據美國證監會的資料顯示，第二季度巴郡增持1240萬股蘋果股票，增幅5.2%，共持約2.52億股，佔蘋果已發行股本逾5.2%，繼續成為蘋果第二大股東。據FactSet資料顯示，巴郡持有的蘋果市值約為560億美元。

8月初，蘋果率先成為市值突破1萬億美元的美國公司。第二季度末以來，蘋果股價累計上漲超過20%。

此外，畢非德表示，巴郡近期回購一些股份，原因是公司更改了衡量股份回購最佳時機的的計算模型，新的計算方式與內在商業價值掛鈎，而不是以賬面值計算。他沒有具體透露回購數量。

另外，當被問及為何不常用推特時，畢非德稱他沒理由用社交媒體Twitter，也不認為特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克會從使用Twitter中獲得多大的幫助。

畢非德亦談及美國總統特朗普的關稅政策，表示關稅已經在一定程度上推高巴郡持股公司的經營成本，包括建材和塗料方面。

畢非德又表示，兩年前美國的商業形勢已是不錯，目前情況良好，並變得越來越好。相比起30年期國債和其他固定收益資產，股票仍然更具吸引力。

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