國際財經

美股周二延續上升勢頭，三大指數連升第四個交易日，標指曾創盤中歷史新高，但收市未能再創高峰。投資者有信心美國經濟可維持健康增長，有助企業業績持續強勁，加上憧憬本周三及周四重啟的中美貿易談判或取得正面成果，都支持大市向上。

儘管美國總統特朗普一個月內第二度開腔炮轟聯儲局加息，對於聯儲局在他親自揀選的主席鮑威爾領導下持續調升利率，直言感到不高興（not thrilled），強調如果局方繼續行動，他會再作出批評。這番言論明顯是出口術推低美元，美滙指數連續第五個交易日下跌。有分析員認為，聯儲局不會單單因為特朗普施壓而放棄在9月加息，長期也難以令美元滙價下降，利率期貨仍顯示9月加息概率達百分百，顯示市場對上調利率的預期並未動搖。

上調利率預期未動搖

儘管特朗普同時表明對中美新一輪貿易談判不抱期望，但並無影響美股周二表現，這波牛市到周三已歷時3453天，勢成美國歷來最長牛市期。道指周二中段一度漲130點，高見25888點，其後逐步收窄升幅，收市只升63點或0.25%，報25822點；英特爾股價飆2.41%，是表現最強的道指成份股，銀行股高盛彈高1.22%，美國運通都漲0.94%，對貿易敏感的重型機械股Caterpillar及波音飛機分別攀升0.95%及0.86%。道指運輸指數上漲0.7%，至11436點，盤中曾觸及11475點的歷史新高。細價股羅素2000也破頂，高收1.1%。

美股照升 標指破頂

標指曾見2873點即市新高，為今年1月26日以來再次破頂，漲幅達0.57%，收市同樣回順只升0.21%，報2862點，距離收市歷史高位2872點仍相差0.3%；納指最多曾漲0.98%，收市僅揚0.49%。亞歐股市普遍造好，僅英股低收0.34%。

美滙指數再挫0.7%

特朗普的講話則導致美元持續下挫，美滙指數周二尾段跌約0.7%，報95.25；美元兌歐羅挫0.78%，報1.1572美元，兌日圓曾跌至109.78的兩個月低位，但尾段倒升0.31%，報110.41日圓。滙市分析員指出，特朗普再次指摘人民幣和歐羅被操縱，令美元投資者有更多理由獲利回吐，但市場對貿易戰的憂慮、土耳其里拉危機等因素，都有利美元，特朗普要推低美元將十分困難。

紐約期金趁美元弱勢反彈，收市重返每盎斯1200美元的1周高位，漲0.5%。美國制裁伊朗的憂慮令油價獲支持，布蘭特期油升0.6%，每桶收報72.63美元，合約期滿的紐約9月期油上揚1.4%，報67.35美元。