國際財經

歐盟外交界人士指出，歐盟成員國領袖很可能要在11月召開特別峰會，以審視英國脫歐協議，因為有關協議很可能無法在10月非正式限期前完成商討程序。

英國將於明年3月脫離歐盟，而雙方在此前如果無法就未來貿易關係達成協議，將出現無協議下脫歐，市場視之為「硬脫歐」，情況將很混亂。

歐盟與英國周二重啟在暑假暫停的脫歐談判。歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)與英國脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)在比利時布魯塞爾開會後表示，現階段無法確定10月一定可達成協議，也許是11月初才可能達成協議，但肯定不能夠太遲達成協議。

巴尼耶指出，會談已進入最後階段，上一次的會談討論到脫歐後安保的合作，但脫歐後貿易關係的談判仍有分歧。他認為，如果雙方尊重單一市場規則，便可趨向達成協議。他相信，歐盟現時沒有考慮無協議下脫歐情況。藍韜文則表示，如果雙方均有進取的態度與動力，有信心在10月達成協議。兩人均同意，在保安與國防方面的會談有進展，但邊境與貿易關係方面仍有分歧。

歐盟外交界消息稱，談判可能一直到12月仍未結束，令到可供預備的時間很少。

歐盟領袖已安排在10月18至19日舉行峰會，希望就脫歐協議作出最後決定。但外交界消息人士指出，10月審議協議的可能性不高，11月召開特別峰會審視協議的可能性較高，而12月將是最後限期，因為歐盟領袖今年預定的最後一次峰會，將於12月13至14日舉行；過了該時間，相信商界會啟動「硬脫歐」應急方案。

消息人士指出，英國保守黨於9月30日至10月3日期間召開年會，可能成為脫歐談判的關鍵。此前，歐盟領袖在9月19至20日舉行的非正式會議也是關鍵，因為屆時是英國首相文翠珊爭取歐盟支持她的脫歐策略的最後機會。