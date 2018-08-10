國際財經

近日備受美國制裁壓力的土耳其，其貨幣里拉周五一度重挫逾20%，由於有傳歐洲央行擔心部分歐洲大銀行在土國有不少業務而受牽連，拖累歐羅跌至逾一年低位，並引發全球主要股市齊挫。美股道指一度下滑286點，收市仍挫196點，為連續第三個交易日下跌，納指則終止「八連升」。

埃爾多安企硬 號召人民衛國

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）發表講話，稱面臨「人為經濟動盪」，揚言將捍衞國家免受經濟攻擊，又呼籲國民拋售美元買入里拉，反導致里拉跌勢加劇。美國總統特朗普趁勢火上加油，於Twitter公布，鑑於里拉貶值太快，已下令對土國進口鋼、鋁實施的關稅增加一倍，分別上調到50%和20%，令土耳其滙市更混亂。

里拉在歐洲開市後插水，曾跌14%，歐市中段跌幅曾收窄至7%，但是在埃爾多安和特朗普的言論後再狂瀉，一度跌逾24%，低見每美元兌6.8703里拉，是2001年來最大單日跌幅，美市尾段報每美元兌6.4163，仍跌15.7%。

特朗普倍徵關稅搞亂土國

英國《金融時報》周五引述消息報道，歐洲央行擔憂，里拉貶值會對西班牙、意大利和法國等銀行帶來衝擊，令歐羅應聲大跌，低見13個月低位，美市尾段報1.1412美元，仍挫0.99%，稍早時曽跌穿1.14關口，低見1.1388美元。

美元普遍升值，美滙指數創下逾一年新高。幾近全部主要貨幣都下跌，英鎊失守1.28，曾再創一年新低1.2723美元，兌港元更曾跌穿10算，低見9.92港元；澳元尾段跌0.99%；新興市場貨幣慘淡，南非貨幣蘭特跌2.67%，俄羅斯盧布下滑1.47%。只有避險資產日圓一枝獨秀，升0.18%，每美元報110.88日圓，連另一避險貨幣瑞士法郎也跌0.18%。

歐股普遍下跌，主要市場中以德股最差，低收1.99%。歐股由銀行股領跌，西班牙的BBVA瀉5.16%、意大利的UniCredit插4.73%，西意兩國股市分別下挫1.6%和2.5%，土耳其股市亦跌2%以上。亞股受中美貿易陰霾未散影響同樣普遍低收。

標指金融板塊挫1.2%

土國市場混亂也波及美股，道指曾瀉286點，收市仍挫196點或0.77%，報25313點，英特爾遭抛售，股價下滑2.5%，是表現最差成分股，重型機械股Caterpillar下挫1.88%；標指則跌0.71%，報2833點，金融板塊下滑1.2%，是拖累指數的主因，業務國際化的花旗集團及摩根士丹利都重挫逾2%，摩根大通倒退近1%；納指亦走低0.67%，報7839點，Facebook回吐1.5%，Alphabet及Netflix都跌約1%。

本周累計，道指下跌0.6%，標指回落0.3%，納指仍進賬0.3%。

美核心通脹2.4% 10年最勁

除了土耳其里拉急瀉外，美國通脹繼續升溫，同樣推高美元；其中核心通脹更升至10年新高，令市場相信聯儲局9月肯定要加息。

美國周五公布7月消費物價指數（CPI）數據，核心CPI按月升0.2%，按年計增長更加速至2.4%，是2008年9月以來最大升幅。整體CPI按月增長0.2%，符合預期，按年增長維持在2.9%。分析員稱，7月物價數據顯示，美國通脹升溫的趨勢仍未停下來，聯儲局肯定要繼續循序漸進加息。

美滙升穿96 金價曾漲

土耳其的問題拖累歐羅下跌，造就美滙指數升至13個月高位，升穿96，高見96.45，尾段稍為回落至96.3，仍漲0.72%。分析員指出，在聯儲局加息和貿易保護主義盛行下，新興市場貨幣將難以抗衡美元升值。德國商業銀行外滙專家認為，在全球貿易爭拗下，美元和瑞士法郎等避險貨幣將會升值。

特朗普對土耳其鋼鋁加徵關稅後，金價一度上升，但美滙造好利淡，紐約12月期金收市仍跌90美仙或少於0.1%，報每盎斯1219美元。美國將對伊朗石油出口實施制裁的消息，又再推高國際油價，紐約期油升1.3%，每桶報67.63美元，本周累計跌1.3%；布蘭特期油回吐1%，報72.81美元，本周累計下滑0.6%。