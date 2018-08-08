國際財經

貿易戰升溫，中美兩國昨天齊齊追加對方產品的進口關稅，拖累美股牛皮偏軟，道指與標指低收，但科技股逆勢呈強。市場憂慮中國能源需求會因而下降，油價一度重挫逾4%，英鎊在脫歐憂慮下跌至一年新低，失守1.29美元水平。

科技股逆勢呈強

道指早段最多反彈5點，亦曾挫71點，收市仍跌45點或0.18%，報25583點，終止過往連升三個交易日走勢；標指回落不足1點，報2857點，距離歷史高位2872點約0.5%；納指則升0.06%，創「五連升」，收報7888點。在標指11個主要板塊中，能源股拖低大市，雪佛龍股價挫1%，而波音、Caterpillar等對貿易爭端較敏感的道指成分股也表現較弱，分別下滑0.85%及1.88%，表現最差是上季業績遜預期的迪士尼，低收2.21%。不過，重磅科技股普遍回升，亞馬遜上揚1.29%，Facebook攀升0.75%，但Netflix回落1.20%。連鎖藥房CVS Health業績報喜，股價彈超過4%，利好醫療板塊，美股因此未有受貿易摩擦衝擊大幅插水。

英鎊1.2853一年低

歐股受壓，唯獨英股在鎊滙弱勢逆市高收0.75%，是連續第四個交易日造好。亞洲市場方面，投資者表現謹慎，亞股缺乏方向，日股微跌0.08%。

有報道稱，日本央行理事對利率可以偏離目標多遠意見不一，刺激日圓上升，尾段漲0.4%，每美元報110.95日圓。美元變動不大，兌歐羅報1.1616美元，跌0.14%，美滙指數報95.09，回落0.1%；紐約期金連升兩日，上漲0.2%，收報每盎斯1221美元。

投資者擔心英國將在無協議下脫歐，促使英鎊下滑，曾跌至1.2853美元的一年新低，尾段報1.2885美元，挫0.41%。面對脫歐前景不明，鎊從2016年6月底的公投至今已經累挫近13%，預期後市續波動。

中國向美國施加的最新關稅包括原油，令人擔心未來石油需求受損，而且中國7月原油進口僅微升，拖累國際油價向下，紐約期油最多跌4.1%，收市仍挫3.2%，報每桶66.94美元；布蘭特期油跌3.2%，報72.22美元。能源資訊局（EIA）稱，美國原油庫存上周降140萬桶，減幅低於預期。