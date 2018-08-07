國際財經

第二季美股企業盈利表現強勁，令投資者對經濟前景更有信心，暫時可拋下對全球貿易摩擦升級的憂慮，帶動美股周二全面造好，道指最多升190點，收市仍漲逾百點，創逾5個月新高，標指和納指距離歷史新高不到1%，悄悄地上試紀錄新高。

Tesla擬私有曾揚逾13%

標指連續第四個交易日上揚，收市升0.28%，報2858點，由受惠油價強勢的能源股領漲，能源板塊攀升0.7%。道指則「三連漲」，收市彈高126點，報25628點；納指「六連升」，創3月以來最長連升日數，收市上揚0.31%，報7883點，但蘋果公司逆市跌0.94%，Facebook亦挫約1%。電動車生產商Tesla創辦人馬斯克在Twitter發文，表示考慮以每股420美元把特斯拉私有化，消息刺激Tesla股價一度炒高逾13%，收市仍飆近11%。美國經濟以至美企盈利暫時仍不太受貿易摩擦影響，令美股逐步收復失地，標指和納指距離歷史高位分別僅0.50%及0.62%，道指也只有3.71%。亞歐股亦普遍上揚，其中法股高收0.81%，日股進賬0.69%。

美國業績期進入最後階段，在已派成績表的公司中，約五分之四表現超越預期，令標指能在貿易爭端升溫時，仍可反覆向歷史高位靠近。

美滙指數跌0.2%，報95.17。市場目前估計聯儲局在明年中前將再加息三次，美元升勢將因此開始降溫。美元兌歐羅跌0.39%，每歐羅報1.16美元。

金價微升 布油升1.2%

紐約12月期金收報每盎斯1218美元，升30美仙或0.02%。荷蘭銀行的商品策略師預期，金價將在1200美元附近見底，並指出金價目前對人民幣比對美元敏感，即使美元造好，但人民幣沒有在美元強勢下轉弱，金價仍不至於出現巨大沽壓。

油價方面，布蘭特期油收報每桶74.65美元，升1.2%；紐約期油亦抽高0.2%，報每桶69.83美元。伊朗每天輸出約300萬桶原油，美國昨天開始對伊朗恢復制裁，但要到11月才會對原油供應構成真正打擊，油價連續第二個交易日走強。