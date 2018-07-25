國際財經

歐盟委員會主席容克美國時間周三下午到訪白宮，與美國總統特朗普商討關稅和貿易問題，據《華爾街日報》報道，雙方達成協議，美國獲歐盟讓步，雙方可避免新一輪貿易戰，歐盟同意進口更多美國大豆，亦會下調工業品關稅，並對液化天然氣出口作出更多利好美國的政策。消息推動美股道指最多曾升190點，納指創歷史新高，蘋果、Facebook及多隻重磅科技股齊破頂。

道指在二人會晤前偏軟，曾挫128點，標指亦反覆，納指大部分時間造好，但亦曾微跌2點；特朗普與容克會面期間，稱容克有睿智，而且非常難應付，預計在貿易問題上雙方能達成互惠協議；容克則指特朗普是盟友而非敵人，呼籲應削減關稅而非加徵。道指即時轉跌為升，標指及納指升幅亦擴大。尾段傳出美歐可避免貿易戰的消息，三大指數進一步擴大升勢，道指最多彈190點，收市仍漲172點或0.68%，報25414點；三大指數都以接近全日最高位收市，標指上揚0.91%，收報2846點，技術上已擺脫早前由高位下跌超過10%的調整區；納指升幅更達1.17%，報7932點，再創收市歷史新高。蘋果、亞馬遜、Alphabet、Facebook、微軟齊創新高，微軟高收2.94%，是表現最佳道指成分股，亞馬遜揚1.88%，市值突破9000億美元，蘋果與Alphabet分別漲0.94%及1.41%，Facebook攀升1.32%，不過，Facebook收市後公布的業績只及市場預期下限，市後股價挫近10%。

白宮見容克 美歐避過貿易戰

特朗普與容克會前氣氛不友善，兩人大唱對台，容克抨擊保護主義無法帶來保障，特朗普卻大讚「關稅是最棒的」，又公布將向美國農民提供120億美元，補償貿易戰造成的損失，更批評中國針對美國農民的反制行動惡毒，不會得逞。投資者持觀望態度，歐洲股市受壓，德股主要指數收市挫0.87%，英國和法國分別回吐0.66%及0.14%。

隨行訪美的歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫會前表示，美方取消所有關稅及補貼的說法並非認真，警告倘美方堅持加徵進口汽車關稅，歐盟已準備好對價值200億美元的美國高科技、機械和農產品實施關稅。

特朗普周二在Twitter指關稅是最棒的（Tariffs are the greatest），任何不公對待美國的國家只能二選一，一是促成公平貿易協議，二是承受關稅，告誡國民美國是被搶劫的豬仔錢罌。

由美國發動的貿易戰被批評是損人不利己，華府周二宣布引用20世紀經濟大蕭條時設立的計劃，向美國農民提供120億美元補貼，間接承認美國農戶受到關稅傷害，斥中國向美國農民開刀，試圖續佔美國便宜，做法惡毒，注定失敗。受補貼農產品包括大豆、玉米和乳製品等。

習籲共同抵制保護主義

對於美國推出農業補貼，中國外交部發言人耿爽重申，貿易戰沒有贏家，美方執意挑起貿易戰只會損人害己，希望美方傾聽各界的理性聲音，認清形勢，權衡利弊，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。中國國家主席習近平周三在約翰內斯堡的金磚國家峰會上指出，貿易戰沒有贏家，追求貿易戰的人「只會傷害自己」，呼籲巴西、俄羅斯、印度和南非共同抵制單邊和保護主義。

ICE美滙指數尾段跌0.3%至94.352。歐羅兌美元暫回復全日最強狀態，報1.1701美元，前一天為1.1685。美元兌人民幣在岸價偏軟，跌0.3%至6.7697元，離岸滙價跌0.6%至6.7671元。紐約8月期金升6.30美元或0.5%，收市報每盎斯1231.80美元。

美國上周原油庫存減少610萬桶，跌幅超過預期，紐約9月期油升1.1%，收市報每桶69.30美元。布蘭特9月期油升49美仙或0.7%，收市報每桶73.93美元。

數據方面，美國商務部公布，6月新屋銷售跌5.3%至63.1萬家，是8個月來最低水平。