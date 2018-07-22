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今日 01:17 國際財經

G20公報初稿用字偏強硬 籲加強貿易對話

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在阿根廷布宜諾斯艾利斯開會的二十國集團(G20)財長和央行行長，據報達成聯合公報初稿，表示關注貿易爭端和地緣政治緊張或拖累環球經濟增長。與會官員呼籲各國加強對話，尋求解決辦法。

路透獲得的G20聯合公報初稿顯示，環球經濟持續增長，失業率處於逾10年低位，不過，主要經濟體的增長步調正呈現不一致，短期及中期下行風險有所增加。

影響經濟增長的因素包括金融脆弱性上升、貿易關係和地緣政治緊張形勢升溫、地區出現不平衡和不公平，尤其是先進經濟體仍存在結構性低增長情況，都為環球經濟帶來不明朗因素。

聯合公報初稿提到，各國認為有必要加強對話及採取行動，尋求化解風險及增強信心，各國正為強化貿易對經濟的貢獻作出努力。

阿根廷財政部一名發言人稱，與會部長仍在辯論最終版本的聯合公報，公報內容仍可能作出修改。本次聯合公報的用詞較今年3月的會議偏向強硬，上次公報僅使用「認為有需要加強對話」的字眼。

美國總統特朗普近期抛出的多項貿易政策觸怒多個國家。美國與中國早前先後向對方總值340億美元的入口貨徵收關稅，白宮上周五進一步威脅向5050億美元的所有中國入口貨徵稅，加上美國早前向歐盟等地區的鋼鋁徵稅，以及威脅向歐盟入口車加徵25%關稅，都令盟友感到憤怒。

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