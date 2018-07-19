國際財經

投資者焦點重回貿易戰升溫，美股道指「五連升」後斷纜。另外，美國總統特朗普又再打破常規，直接評論貨幣政策，CNBC周四美市中段公開專訪的部分內容，特朗普直言對加息不感到興奮，因為每次加息後，外界會預期利率再升，也會削弱白宮刺激經濟的效力，令他不高興，並指美國繼續加息而歐日卻沒有跟隨，對美國不利。特朗普又形容人民幣滙率「正像岩石般墜落」。

受特朗普言論拖累，近日強勢的美元應聲回落，一度倒跌約0.16%至94.93，而早段曾升逾0.5%至95.65，美股收市時則報95.22，僅升0.14%；鮑威爾本周才說，目前應繼續加息。特朗普強調，他委任了一個很好的人入聯儲局，會讓局方自行處理貨幣政策。

道指曾挫146點

道指最多瀉146點，收市仍跌134點或0.53%，報25064點；標指挫0.40%，報2804點；納指則回軟0.37%，報7825點。道指成分股IBM上季業績勝預期，股價曾升逾4%，收市仍漲3.2%，但未能力挽狂瀾，因多間企業業績或前景預測欠佳。美國鋁業（Alcoa）調低今年盈利預測，股價收市急瀉13.3%；美國運通和eBay業績皆令人失望，股價分別挫2.7%及10.1%。

紐約8月期金全日低位見每盎斯1210.70美元，收市跌3.9美元或0.3%，報1224美元，是一年來最低。油價先低後高，主要受市傳沙地阿拉伯下月削出口、以免市場供應過剩的利好消息支持，紐約8月期油低位曾跌至每桶67.80美元，但收市倒升1%，報69.46美元；布蘭特9月期油最高見73.79美元後，收市跌32美仙或0.4%，報每桶72.58美元。

亞洲多地市場先揚後挫，日股低收0.13%。大部分歐洲市場下滑，三大市場只有英股高收0.1%，法股及德股都跌約0.6%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為20.7萬人，按周減少8000人，市場原本預期增至22萬人；6月領先經濟指數升0.5%，升幅大過市場預期的0.4%，並較前一個月的0.2%加快，為連升8個月。