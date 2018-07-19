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今日 18:56 國際財經

貿戰憂慮揮不去 歐股個別發展

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歐盟對部分進口鋼材實施配額限制，而美國總統特朗普再次威脅向歐洲進口汽車徵收關稅，加上投資者關注科技巨頭微軟等將公布的季績，市場觀望氣氛濃厚，歐股中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時50分，英國富時100指數報7685點，升9點或0.12%；德國DAX指數報12713點，跌52點或0.41%；法國CAC 40指數報5420點，跌27點或0.5%；意大利富時MIB指數報21911點，跌60點或0.28%。

道指期貨暫報25101點，跌60點。

美國總統特朗普稍早表示，多名歐洲領袖下周將造訪華府，試圖敲定主要針對汽車關稅的協議。他又稱，若下周和歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)的會議未能達成一些公平的貿易協議，美方將作出重大反擊。歐盟據報正準備一份新的對美國商品報復清單，以應對與美國總統特朗普對話時，未能說服他放棄向歐洲汽車徵收關稅。

分析指出，貿易戰憂慮不會在一夜間消散，投資者需要為各種可能性作好準備，例如美國與中國、以及美國與歐盟出現的各種變化。

亞洲開發銀行(ADB)稱，今明兩年亞洲發展中國家有望達到增長預期，但美國貿易保護主義措施加碼，以及中國等國的反制舉措帶來明顯的下行風險。ADB又預期，保護主義繼續升級的風險可能損及消費者和企業信心，以至亞洲發展中經濟體的增長前景。

油價未能延續昨日漲勢，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報68.03美元，跌0.73美元或1.06%；倫敦布蘭特期油報72.16美元，跌0.74美元或1.02%。

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