國際財經

美國有意放鬆對伊朗石油出口的制裁，而且據報考慮動用戰略石油儲備來抵消伊朗制裁的影響，拖累油價周一急瀉逾4%，紐約期油一度跌穿68美元，連帶美國能源股也下挫，但銀行股造好，仍帶動道指連續第3個交易日高收；儘管亞馬遜再登上歷史新高，可惜未能帶動科技股向上，納指與標指收市都回落。大市全日整體窄幅上落。

美股爭持 亞馬遜破頂

能源股指數大挫1.2%，拖累標指收市回吐0.10%，收報2798點；亞馬遜一度漲近1.6%，最高見1841.95美元新高，收市升0.5%，Netflix亦高收1.1%，但蘋果、Facebook及Alphabet都回落，納指收市仍跌0.26%，報7805點；道指則升44點或0.18%，收報25064點，摩根大通急飆近4%，是表現最佳道指成分股，高盛上揚2.2%，重型機械股Caterpillar挫1.9%，油股埃克森美孚回吐近1%，雪佛龍都跌逾0.8%。

美國財長努欽昨天表示，儘管美國決定制裁伊朗，但將留餘地讓部分石油進口商購買伊朗石油。同時，美國傳媒報道，華府考慮動用戰略石油儲備，以免全球因伊朗石油供應下降而受打擊；另有消息傳出，沙地阿拉伯向部分買家提出增加售油，加上利比亞石油出口港重開，都令投資者擔心原油供應驟增。紐約期油收市每桶報68.06美元，跌4.2%，創6月21日以來最低，盤中最多曾挫近5%，低見67.58美元；布蘭特期油下滑4.6%，報71.84美元，是4月17日以來最低。

歐股表現不一，德銀預告上季業績超乎預期，刺激股價大升7.3%，推動德股收市報捷，但英股和法股見紅。

貝萊德料貿戰推冧股市

貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）昨天警告，如果特朗普政府真的再向2000億美元中國進口貨品加徵關稅，美股可能大瀉10%至15%，美國經濟也將從2019年開始放緩，而且會令目前的貿易緊張變為全面爆發貿易戰。

美滙指數上周錄得一個月來最大單周升幅後，周一回軟，尾段跌0.26%，報94.49。歐羅升0.27%，報1.1717美元。美元疲弱，但金價沒有受惠，紐約8月期金跌1.5美元或0.1%，收報每盎斯1239.7美元，是去年7月17日以來最低。

美6月零售銷售按月增幅符預期

數據方面，美國商務部公布，由於汽車等多項商品的銷售增加，6月零售銷售按月增長0.5%，符預期；按年大增6.6%。另外，紐約聯儲銀行的製造業指數從6月份的8個月高位回落，在7月跌2.4點，報22.6，但仍高於預期。國際貨幣基金組織（IMF）公布最新經濟預測，今明兩年全球增長預料維持在3.9%。