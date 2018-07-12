國際財經

市場擔心中美貿易戰惡化，投資情緒大受打擊，環球股市受拖累下挫，道指周三曾跌255點，金屬和石油等商品價格顯著下滑。

道指收市下滑219點或0.88%，報24700點，油股雪佛龍插水3.18%，是跌幅最大成分股，貿易敏感股Caterpillar亦挫3.15%，波音、3M、英特爾都回落1.8%；標指低收0.71%，11個板塊有10個下滑，工業與原材料跌幅達1.5%，能源挫2.2%；納指跌0.55%。三大指數齊終止「四連升」。歐股方面，英法德三大股市下挫1.30%至1.53%，亞股表現疲弱，日股低收1.2%。美國總統特朗普批評德國是俄羅斯的「俘虜」，也損害大市氣氛。

金屬價格挫 人幣跌逾700點子



工業金屬價格最受打擊，銅價創下近一年新低，金價也連續第二天回落。紐約8月期金跌11美元或0.9%，收報每盎斯1244.40美元，是7月2日以來最低。9月期銅跌3.4%，收報每磅2.744美元，是去年7月底以來最低。美元全線造好，兌日圓尾段升0.92%，報112.02日圓，兌歐羅漲0.58%，報1.1678美元，美滙指數上揚0.62%，至94.74；離岸人民幣兌美元(CNH)急插735點子，報6.7241元，高位曾見6.7249元。

布蘭特期油跌6.9%

中美爭拗恐不利經濟，加上利比亞宣布重開石油出口港，導致紐約期油跌至每桶70美元關口，創兩周低位，收市報70.38美元，急瀉3.73美元或5%，單日跌幅是13個月最大；布蘭特期油急瀉6.9%，報73.40美元。外電報道稱，沙地阿拉伯開始着手遏抑油價，在6月每天增加生產約50萬桶石油，但計及另一些國家產量減少，石油出口國組織(OPEC)15個成員國在6月每天產量合共增加17.3萬桶。

數據方面，因服務和汽車成本增加，美國生產者價格指數(PPI)6月按年升3.4%，6年半以來最勁；不計食品、能源和貿易服務核心PPI按年升2.7%。