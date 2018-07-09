國際財經

國務院4舉措擴進口促進對外貿易平衡

內地推出四項舉措，擴大進口促進外貿平衡，包括支持日用消費品、醫護等設備進口，及擴大免稅品進口；加快推進汽車平行進口試點，以及培育進口促進平台等。

京東等向寺庫投資逾13億

內地奢侈品電商平台寺庫(Secoo)宣布，與消費品私募投資公司L Catterton的亞洲分公司和京東達成戰略合作，將向兩者發行可換股債券，以獲得1.75億美元(約13.65億港元)的資金。

【新股追蹤】兩新股今上市 遠航港口暗盤靠穩

耀才交易資料顯示，創業板上市的遠航港口(08502)暗盤曾高見0.43元，較招股價升13.16%；收報0.385元，升1.32%；輝立交易場顯示，主板上市的九江銀行(06190)暗盤收報10.64元，較招股價升0.38%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28840，較昨日恒指收市高水152點

￭ ADR港股比例指數報28962，較恒指香港收市升274點

￭ 恒指公司宣布，小米(01810)7月23日起獲納入恒生綜合指數等指數

￭ 易居中國(02048)本周二至周五招股，入場費5357.45元

￭ 中國鐵建(01186)旗下合營公司中標杭州地鐵一個項目，涉約49.31億元人民幣

￭ 景瑞控股(01862)按每股2.5元配售新股，淨集3.16億元

￭ 百德國際(02668)按每股0.18元配售新股，淨集1.03億元

￭ 恒大(03333)連續第五日回購，累計斥資22.94億元

￭ 新地(00016)元朗Grand YOHO第2期昨天再招標售出共4伙單位，實用呎價20885至21667元，套現近1億

面臨倒閣危機 英首相文翠珊聲言力抗

英國脫歐大臣與外交大臣在15小時內先後辭職，政界憂慮文翠珊或遭到所屬保守黨發起倒閣行動，她聲言將奮力對抗試圖拉她下台的行動。保守黨主席Brandon Lewis稱，並不認為會針對文翠珊發起不信任案投票。

英政局震散鎊滙 道指照高收320點

英國政壇大地震，外相約翰遜及脫歐大臣戴德偉，不滿首相文翠珊的脫歐計劃而相繼請辭。但華爾街股市未受損，三大指數都連續第三個交易日造好，部分受上周樂觀的美國非農就業報告推動，投資者對中美貿易戰的憂慮亦稍為紓緩。道指尾段曾漲340點，收市仍升320點或1.31%，單日升幅創一個月最大。納指和標指都高收0.88%，金融股、工業股表現佳。