國際財經

亞馬遜昨天宣布計劃收購網上藥店PillPack，可能顛覆美國藥業市場，醫療股受創，但金融和科技股造好，美股初段爭持，三大指數先低後高，收市仍反覆上揚。歐股因為擔心歐盟峰會沒有成果而下挫。

道指開市後曾跌120點，反覆失守24000點關口，但中段拾級上行，尾段最多升190點，收市回順漲98點或0.41%，報24216點；標指和納指分別升0.62%和0.79%。藥房股全線急挫，其中Walgreens收跌9.9%；亞馬遜抽高2.4%，Facebook、蘋果、Alphabet及Netflix攀升0.2%至1.2%；電訊股Verizon急飆3.1%，是表現最佳道指成分股；銀行股在聯儲局公布更多銀行業壓力測試結果前反彈，摩根大通抽升1.6%，高盛漲1.4%；上日標普500指數金融股板塊曾連續下滑13個交易日，打破歷來最長連跌天數紀錄。

默克爾政途未卜 歐股挫

歐股疲弱，德股表現最差，大幅低收1.39%，投資者憂慮德國總理默克爾隨時因為歐盟峰會未能就難民問題達成協議而下台。亞股偏軟，日股微跌約1點。

由於德國部分地區通脹升溫，推高歐羅，抹去美元早段漲幅。美滙指數尾段跌0.1%，報95.317；歐羅升0.12%，報1.1565美元。英鎊曾跌至8個月低位1.305美元，因投資者預期歐盟峰會難為脫歐談判帶來任何進展。紐約8月期金早段曾跌至每盎斯1248.2美元，收市報1251美元，是去年12月13日以來最低，跌幅為5.1美元或0.4%，為「四連跌」，連跌日數創2月以來最長。

紐油高收近1%

伊朗、委內瑞拉、利比亞和加拿大的原油供應皆有隱憂，刺激油價上揚。紐約期油漲近1%，每桶收報73.45美元，布蘭特期油升0.3%，報77.85美元。美國近日要求其他國家於11月停止向伊朗買石油，但國務院昨指會與這些國家合作，未必要求完全停買。

美國數據方面，商務部公布首季國內生產總值（GDP）終值，增長率為2%，低於上月公布的2.2%，主要因為消費開支增長率從上次公布的1%下調至0.9%，是2013年第二季以來最低的水平。

儘管分析員擔心貿易糾紛將對經濟增長構成威脅，但在勞工市場強勁及減稅政策幫助下，第二季消費市道已經好轉。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加9000人，報22.7萬人，高於市場估計，但仍低於30萬，反映勞工市場仍然緊張。