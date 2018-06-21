國際財經

美國最高法院周四裁定州政府可強制向網上零售商徵銷售稅，亞馬遜股價應聲下跌，拖累科技股表現，美股全面見紅，道指尾段最多挫251點，低見24406點，歐股亦廣泛下跌。伊朗改口風支持輕微增產，令石油出口國組織（OPEC）有望在周五達成增產協議，促使油價下滑。美元回軟，金價受壓。

伊朗撐增產 油價向下

Netflix開市創新高，見423.21美元，令納指逆勢上升，惟後來因亞馬遜下挫而回落，納指收市跌0.88%，報7712點；道指挫196點或0.8%，報24461點，連續第8個交易日下跌，為去年3月以來最長連跌日數，技術上亦跌穿50天移動平均線；標指則回落0.63%，報2749點，能源板塊急挫1.9%。亞馬遜股價最多回落1.8%，收市僅回吐1.1%；而Intel行政總裁被炒，拖累股價收市跌2.3%，跌幅僅次於同是道指成分股的Caterpillar，後者插水2.5%；受中美貿易戰威脅較大的波音飛機都滑落1.4%。

另外，戴姆勒稱中美貿易戰將打擊盈利，拖累歐股昨日表現，其中德股大挫逾1.4%，英股和法股分別跌0.93%和1.05%。亞股則個別發展，日股漲0.6%，澳洲也高收1%，其他股市大部分受壓。

油市方面，紐約8月期油收市回落17美仙或0.3%，報每桶65.54美元，盤中一度觸及66.22美元高位；布蘭特8月期油則低收2.3%，報73.05美元。沙地能源部長法利赫認為，每天應該增產100萬桶左右，他又指油市已經重新平衡，現在要防止的是未來供應短缺；伊朗反對增產的立場據報已軟化；俄羅斯能源部長較早時提出增產150萬桶。

英倫銀行周四一如市場所料，宣布維持利率不變，主要因為通脹下跌和增長疲弱，不過9名政策委員中有3人投反對票，認為應該加息四分之一厘，其中包括央行首席經濟師霍爾丹（Andy Haldane）。

英央行放鷹 鎊滙升0.53%

霍爾丹支持加息的消息刺激英鎊從7個月低位反彈，兌美元尾段升0.53%，報1.3244美元。美滙指數曾見11個月高位，後來因獲利回吐下，尾段跌0.3%，報94.796。歐羅則升0.25%，報1.1606美元；日圓升0.33%，兌美元報109.99日圓。

美國加息預期提速，加上投資者拋售，導致紐約8月期金連跌三個交易日，再創逾半年新低，收市跌0.3%或4美元，每盎斯報1270.5美元，是去年12月20日以來最低水平。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數連續四星期下跌，上周減少3000人，報21.8萬人，低於市場預期的22萬。另外，費城聯儲銀行製造業指數在6月跌至19.9，是一年半以來最低水平。會議局領先經濟指標在5月連續第七個月上揚，儘管只升0.2%，比預期的0.4%低一半。