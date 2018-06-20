國際財經

投資者對中美貿易戰的憂慮稍為紓緩下，美股道指周三早段一度反彈104點，但貿易戰陰雲不散，道指收市仍反覆回吐42點，錄得連跌七個交易日；市場焦點集中在科技股，Facebook股價首次突破200美元，推動納指創新高。亞歐股則個別發展，歐羅和美元上落不大，金價表現偏軟。

Facebook與納指齊創新高

納指最多升1.04%，創即市歷史新高7806點，收市亦創新高報7781點，漲0.72%，包括Facebook、亞馬遜、蘋果公司等在內的5大科技股「FAANG」升幅介乎0.1%至2.9%，以Netflix的2.9%升幅表現最佳，Facebook盤中曾觸及203.55美元新高，收市同樣創新高報202.06美元，升2.3%。道指一度高見24804點，但收市回落至24657點，跌42點或0.17%，被踢出道指成分股的通用電氣（GE）跌0.5%，新貴Walgreens則抽升5.2%，迪士尼再出高價爭購廿一世紀霍士資產，股價升近1%；標指收市漲0.17%。

歐洲股市方面，法股下跌0.34%，德股和英股均反彈。亞洲股市造好，日股高收1.2%。

聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長德拉吉與日本及澳洲央行領導人，一同出席葡萄牙的銀行業論壇。鮑威爾稱，美國繼續加息的理據很強，經濟在穩健增長，接近全民就業，大部分聯儲官員贊成加息。

鮑威爾：繼續加息理據強

德拉吉表示，阻礙歐羅區工資上升的因素在減少，央行相信通脹將走向2%目標。

滙市對兩人言論反應不大，歐羅繼續小幅走低，兌美元跌0.1%，報1.1585美元；美滙指數輕微偏軟報95.095，接近周二所見的11個月高位。日圓回軟，兌美元報110.43日圓。紐約8月期金回落4.1美元或0.3%，收報每盎斯1274.50美元，是去年12月21日以來最低。

美庫存減 油價應聲揚

美國原油庫存上周減少590萬桶，而利比亞一個可儲存40萬桶石油的倉庫倒塌，消息均有利油價。紐約7月期油升1.8%，收報每桶66.22美元。布蘭特8月期油則回落近0.5%，報74.74美元。

石油出口國組織（OPEC）周五在維也納開會討論產量配額，預料沙地阿拉伯和俄羅斯每天增產150萬桶的建議將面對不少阻力。伊朗石油部長贊加內（Bijan Zanganeh）認為，周五達成協議的機會不大，對於美國總統特朗普批評油組托高油價，贊加內反指美國制裁才是推高油價的元兇，強調石油不是武器，也不是政治工具。

另外，美國全國房地產商協會（NAR）周三公布，二手樓銷售連續第二個月滑落，5月份跌0.4%，以年率計跌至543萬間，分析員原預期增長1.5%，至552萬間。