國際財經

京東獲谷歌近43億入股 拓戰略合作

京東集團獲谷歌(Google)以5.5億美元(約42.9億港元)現金入股。京東首席執行官劉強東表示，與谷歌合作標誌公司國際化戰略全面啟航。

人行:積極應對外部衝擊 維護市場平穩

人民銀行有關負責人接受媒體訪問時表示，今年以來，實施好穩健中性的貨幣政策，積極有效應對可能的外部衝擊。

避險升溫 道指曾挫264低收103點

中美貿易戰雲籠罩，加上德國執政聯盟內訌，都令投資者不安，道指周一最多曾跌264點，但低位逐步見吸納，收市報24987點，僅跌103點或0.41%，晶片股英特爾低收3.4%，油股雪佛龍跟隨油價彈1.4%。標指則挫0.21%。納指上揚不足1點。小型股指數羅素2000創歷史新高。

外圍焦點簡訊

￭ 亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：美聯儲未達中性利率，須續加息

￭ 蓬佩奧：上周會晤習近平時，曾當面質詢中國竊取知識產權

￭ 美滙指數尾段跌0.11%，報94.77

￭ 歐羅早段回落0.37%，至1.1566美元，尾段倒升0.09%

￭ 紐約8月期金收升1.6美元或0.1%，報每盎斯1280.10美元

￭ 紐約7月期油收報65.85美元，升1.2%。布蘭特8月期油升2.6%

￭ 歐股普遍挫，德股跌1.36%，法股滑0.93%

￭ 華為澳洲發公開信：會遵守每一個國家的法律和準則

￭ 馬來西亞首相馬哈蒂爾會見阿里巴巴主席馬雲，稱歡迎中國企業投資

￭ 京東購物節截至6月18日凌時10分，累計下單1275億元人民幣，沖頂新高

【新股追蹤】加達國際配售傳錄3倍超額認購

市場消息指，加達控股(01620)國際配售錄3倍超購，麗新集團主席林建岳有份「入飛」認購其新股。

新世界3盤3日假期共沽27伙

新世界(00017)北角柏蔚山於端午節3日長假期沽出19伙。自本月6日開售至今累沽400伙，套現逾96億元。

本地焦點簡訊

￭ 旅遊發展局主席林建岳：歡迎有建議在港發展歐洲風格鮮花主題公園

￭ 香港機場5月客運量按年增長1%至604萬人次

￭ 美國加息後首個周末日，中原地產10大屋苑錄得15宗成交，按周升114%，周末連端午節3天假期共錄18宗

￭ 金斯瑞生物科技(01548)間接附屬與清華大學免疫治療創新中心簽合作備忘錄，合作推動高潛力科研項目向高臨床價值的生物藥轉化