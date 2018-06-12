國際財經

舉世矚目的美朝峰會圓滿落幕，兩國領袖簽訂協議承諾推動北韓無核化及朝鮮半島永久和平，進一步緩和地緣政治風險。惟協議沒有訂出實質措施，「特金會」未對市場造成太大影響，投資者的焦點迅即轉向聯儲局周二開始一連兩日的議息會議。市場靜候議息結果，而美國最新消費物價指數（CPI）升幅符合預期，美股開市後牛皮，道指收市反覆跌1點，納指則強勢升0.57%。

CPI按年增2.8%符預期

道指高開早段最多升42點，但受飛機製造商波音及醫療保險股UnitedHealth拖累反覆回軟，尾段最多挫75點，但收市僅回吐1點，報25320點，全日高低位相差117點，終止四個交易日連升；標指漲0.17%，科技板塊上揚0.6%，社交媒體Twitter飆5%；納指創收市及即市新高，收市彈0.57%，報7703點，盤中曾觸及7708點。特斯拉裁員9%，股價升3.2%，蘋果、英特爾與思科都漲0.5%。

美國勞工部昨天公布5月份CPI數據，按年增2.8%，升幅是6年多以來最大；若按月計，升幅為0.2%，與預期相距不遠，扣除食品及燃料的核心CPI按月亦升0.2%，較去年同期則高2.2%。

分析員表示，5月CPI數據顯示，美國通脹仍然穩步向上，但並未急速升溫至聯儲局必須提速加息的程度。

亞股在「特金會」後個別發展。日股升0.3%，期間一度突破23000點大關。韓股窄幅上落，終微跌0.05%。歐股偏軟，英國及法國股市跌約0.4%。

美元在美朝峰會後一度呈強，惟在CPI數據公布後回吐倒跌。美滙指數尾段報93.827，升0.3%。歐羅兌美元報1.1747美元，低於上日尾段的1.1785。

避險需求降 金價受壓

市場預期聯儲局將加息，加上美朝峰會成功召開令避險需求降低，紐約8月期金跌3.8美元或0.2%，收報每盎斯1299.4美元，是一周低位。投資者正注視石油出口國組織（OPEC）在月底舉行的會議上會否增加產量，紐約7月期油每桶收報66.36美元，升0.4%，惟布蘭特8月期油跌0.8%，報75.88美元。